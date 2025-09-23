Λαπόρτα ενόψει Παρί και Ολυμπιακού: «Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε στο Camp Nou και τα παιχνίδια του Champions League»

Όπως δήλωσε ο πρόεδρός της, Τζουάν Λαπόρτα, η Μπαρτσελόνα θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψει άμεσα στο Camp Nou και στην Ευρώπη.

Έχει γίνει... σίριαλ το θέμα του Camp Nou. Η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην παραδοσιακή της έδρα, ωστόσο ακόμα δεν είναι σαφές αν θα τα καταφέρει για το Champions League, όπου θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.

Ο Τζοάν Λαπόρτα βρέθηκε στην τελετή της Χρυσής Μπάλας και μετά από συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τόνισε πως στόχος του συλλόγου είναι να μετακομίσει στο Camp Nou για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν αυτό καταστεί δυνατόν. Το πρόβλημα είναι πως οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ορίζουν ότι μια ομάδα μπορεί να παίξει μόνο σε μια έδρα και η Μπάρτσα δεν θα προλάβει να δώσει το πρώτο της εντός έδρας ματς, αυτό κόντρα στην Παρί, στο Camp Nou. Σχεδιάζει ωστόσο να ζητήσει την... ελαστικότητα της UEFA.

«Δεν ξέρω πού θα παίξουμε με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Χρειαζόμαστε την άδεια και το μπαλάκι είναι στον δήμο, αλλά αν δεν την πάρουμε θα αποφασίσουμε αν θα παίξουμε στο Johan Cruyff ή στο Μονζουίκ. Όλα δείχνουν προς το Μονζουίκ, όπου θα παίξουμε και με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League. Θέλουμε να επιστρέψουμε στο Camp Nou όσο πιο σύντομα γίνεται. Η La Liga και η UEFA έχουν εγκρίνει το γήπεδο, περιμένουμε τον δήμο. Το Camp Nou είναι έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδια και στο Champions League», είπε ο Λαπόρτα.

Κάπως έτσι λοιπόν, δεν είναι απίθανο η Μπαρτσελόνα να δώσει το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο πραγματικό της «σπίτι». Αν φυσικά, η UEFA αποφασίσει να δώσει το «πράσινο φως» και να παρεκκλίνει από τους κανονισμούς της.