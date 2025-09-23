Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο του σχετικά με τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Άρσεναλ για τη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ στην Αγγλία, για την League Phase του Champions League. Οι δύο τους έρχονται αντιμέτωποι την Τετάρτη 01/10/2025 στις 20:00 και οι φίλαθλοι των Πειραιωτών θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν το «παρών» στο «Έμιρεϊτς».

Δικαίωμα απόκτησης εισιτηρίου για το γήπεδο των Κανονιέρηδων έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας, ενώ τονίζουν πως δεν μπορεί να γίνει δεκτή η παραχώρηση αυτών Σε περίπτωση που τα εισιτήρια δεν εξαντληθούν, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τους μη κατόχους διαρκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Για την 2η αγωνιστική της league phase του UEFA Champions League απέναντι στην Arsenal, που θα διεξαχθεί στο «Arsenal Stadium» την Τετάρτη 01/10/2025 στις 20:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων μέσω Internet (www.olympiacos.org) από σήμερα Τρίτη και ώρα 17:00 έως την Πέμπτη και ώρα 11:00 ή έως την εξάντλησή τους και για τους υπόλοιπους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Αγγλία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο θα ακυρώνεται το εισιτήριο.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και ο αριθμός διαβατηρίου.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλεί email με ισάριθμα συνημμένα αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε 2 QR codes (Apple Wallet ή Google Wallet). Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το QR, ανάλογα με τη συσκευή που διαθέτει ο εκάστοτε φίλαθλος.

Προσοχή: Tα QR Codes είναι δυναμικά, δηλαδή δεν μπορείτε να τα τραβήξετε screenshot και να τα διατηρήσετε σε φωτογραφία.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 53€.

Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για μη κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.»