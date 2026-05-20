Ο Αρτέτα έγραψε ιστορία στη Premier League!

Ο Μικέλ Αρτέτα έγινε κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ, μετά την κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ.

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα στα βιβλία των ρεκόρ του ποδοσφαίρου, οδηγώντας τους «Κανονιέρηδες» στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, εκμεταλλευόμενος την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ.

Μετά και από αυτό του το κατόρθωμα, ο Ισπανός τεχνικός έγινε και επίσημα ο πρώτος πρώην παίκτης στην ιστορία της Premier League που κατακτά τη διοργάνωση ως προπονητής.

Ανά τα χρόνια και ιδίως από το 1992 και έπειτα, όταν το αγγλικό πρωτάθλημα μετονομάστηκε σε Premier League, πολλοί προπονητές βρέθηκαν κοντά στο να το πετύχουν αυτό, όπως ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), ο Φρανκ Λάμπαρντ (Τσέλσι) και ο Ρομπέρτο ​​Ντι Ματέο (Τσέλσι), όμως δεν το κατάφεραν, τερματίζοντας στην καλύτερη περίπτωση 2οι.

Τεχνικά, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, o οποίος έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους «Πολίτες» τη σεζόν 2011/2012 και τον Ιανουάριο του 2001 εντάχθηκε ως δανεικός από τη Λάτσιο στη Λέστερ θα μπορούσε να είναι ο πρώτος που το έχει κατορθώσει αυτό. Όμως, δεν κατάφερε να συμπληρώσει 90 ολόκληρα λεπτά στις 4 εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τις «αλεπούδες» και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Θυμίζουμε πως ο Αρτέτα έχει μια βαθιά σύνδεση με το αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας απολαύσει μια μακρά καριέρα ως παίκτης στην κορυφαία κατηγορία, αγωνιζόμενος με την Έβερτον από το 2005 έως το 2011, προτού μετακομίσει στην Άρσεναλ.