Άρσεναλ: Συγκίνησε η ανάρτηση οπαδού των Gunners με τη γιαγιά του!
Είκοσι-δύο... πέτρινα χρόνια αναμονής ανήκουν στο παρελθόν για την Άρσεναλ! Η ισοπαλία της Μπόρνμουθ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) έστεψε τους Λονδρέζους και μαθηματικά πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το μακρινό 2004. Η τελευταία αγωνιστική των Κανονιέρηδων στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας θα έχει τυπικό χαρακτήρα.
Από εχθές (19/05) χιλιάδες οπαδοί των Gunners γιορτάζουν την τεράστια επιτυχία, η οποία αποτελεί λύτρωση μετά από τόσα «άγονα» χρόνια, στα οποία η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου έφτασε κάποιες φορές στην... πηγή χωρίς να πιεί νερό.
Ανάμεσα στους ξέφρενους πανηγυρισμούς που έλαβαν χώρα, υπάρχει ένας που ξεχώρισε και έχει κάνει... πάταγο στα social media. Οπαδός της Άρσεναλ δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με τη γιαγιά του. Η μια από την τελευταία κατάκτηση του 2004 και η άλλη από τον χθεσινό θρίαμβο.
Στη σχετική λεζάντα έγραψε: «22 χρόνια μετά, τα καταφέραμε γιαγιά». Η δημοσίευση αποκόμισε εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα του X.
2004 🏆 vs 2026 🏆— Richard (@afc_richard) May 19, 2026
22 years later, but we did it Nan ❤️ pic.twitter.com/5ndjfl3Nms
