Ο Μαρτινέλι μπήκε στο 80ο λεπτό και με ένα απίθανο τελείωμα στο 90'+3' έσωσε τον βαθμό για την Άρσεναλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (1-1).

Μέχρι το 90+3' το... μπλε τείχος του Γκουαρδιόλα κρατούσε εύκολα το μηδέν στην άμυνα, ωστόσο ο Μαρτινέλι ήθελε μια στιγμή για να αλλάξει τη μοίρα της αναμέτρησης στο «Εmirates». Ο Βραζιλιάνος μπήκε στο 80ο λεπτό και 13 λεπτά αργότερα με ένα απίθανο τελείωμα διαμόρφωσε το 1-1 για τους Gunners. Ο Αρτέτα ρίσκαρε με τις καθυστερημένες αλλαγές, αλλά στο τέλος ήταν αυτός που χαμογέλασε. Μάλιστα, έγινε ο μοναδικός κόουτς, που είναι αήττητος απέναντι στον Πεπ σε 5 αναμετρήσεις (2 νίκες, 3 ισοπαλίες) στην Premier League. Στο -5 από την κορυφή οι Λονδρέζοι, στην 9η θέση οι Πολίτες.

Είναι σπάνιο να ολοκληρώνει η Μάντσεστερ Σίτι ένα ημίχρονο με μόνο 32% κατοχή, αλλά ήταν εξαιρετική αμυντικά, καθισμένη πίσω και απορροφώντας την πίεση μετά το κρίσιμο γκολ του Χάαλαντ με το… καλησπέρα της αναμέτρησης. Η Άρσεναλ πίεσε, αλλά δεν μπόρεσε να διασπάσει την εξαιρετική άμυνα της Μάντσεστερ. Μάλιστα, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης για να δούμε το πρώτο σουτ των Gunners στην αντίπαλη εστία. Ναι, κάτι τέτοιο είχε συμβεί τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2021 εναντίον της Λίβερπουλ.

Μερίνο και Ράις δεν μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά στη μεσαία γραμμή. Τρομερό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους, αφού μόλις στο 9ο λεπτό, ο Ρέιντερς μοίρασε στον Χαάλαντ και ο Νορβηγός με μια εκπληκτική κούρσα κι ένα άψογο πλασέ πέτυχε το 1-0. Ήταν το πιο γρήγορο γκολ που δέχθηκε η Άρσεναλ στην Premier League από τον Σεπτέμβρη του 2024, όταν και πάλι είχε σκοράρει ο Χάαλαντ. H δεύτερη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ήταν και πάλι για τη Σίτι, αφού στο 20ο λεπτό ο Ρέιντερς βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά ο Ράγια έδιωξε σωτήρια. Η αντίδραση της Άρσεναλ; Δυο προσπάθειες του Μαντουέκε, αλλά ο Ντοναρούμα ήταν εκεί για να κρατήσει το μηδέν.

Λυτρωτής ο Μαρτινέλι

Στην επανάληψη η Άρσεναλ μπήκε πιο δυνατά, ο Εσε και ο Σάκα βοήθησαν, με τους γηπεδούχους να απειλούν. Ωστόσο, τόσο ο Θουμπιμέντι όσο και ο Εζε δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Η Μάντσεστερ μετά το δεκάλεπτο είχε την ευκαιρία της, αλλά από την τρομερή ενέργεια του Ντοκού, ο Χάαλαντ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Αρτέτα άργησε με τις αλλαγές του και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 80' για να δούμε τον Μαρτινέλι στο βασικό σχήμα. Ο Βραζιλιάνος στη μοναδική ευκαιρία που είδε τους Γκβάρντιολ, Άκε τόσο ψηλά κατάφερε να απειλήσει και με ένα εντυπωσιακό πλασέ κατόρθωσε να διαμορφώσει το 1-1.