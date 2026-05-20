Το ποστάρισμα του θρυλικού Τιερί Ανρί, μετά την εξασφάλιση της φετινής Premier League από την Άρσεναλ.

Σε ρυθμούς... Άρσεναλ κινείται όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης από το βράδυ της Τρίτης (19/5) όταν και οι «κανονιέρηδες» αναδείχθηκαν μαθηματικά πρωταθλητές της φετινής Premier League, μετά το 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπόρνμουθ.

Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα έφτασε επιτέλους στη... γη της Επαγγελίας, με όλους τους ποδοσφαιριστές, το σταφ και φυσικά τον κόσμο να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους τον 14ο τίτλο στην ιστορία του συλλόγου.

Φυσικά, από το «πάρτι» δεν θα μπορούσε να λείπει και η σπουδαίοτερη μορφή (σε επίπεδο παικτών) του λονδρέζικου κλαμπ, ο Τιερί Ανρί. Ο παλαίμαχος άσος των γηπέδων και νυν τηλεσχολιαστής προχώρησε σε μια μικρή αλλά αρκετά σημαντική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δώσει «συγχαρητήρια» στην ομάδα της καρδιάς του και παράλληλα να δείξει την προσμονή που είχε και ο ίδιος.

«Από τις εξέδρες του Χάιμπουρι μέχρι το Έμιρειτς - Φίλοι της Άρσεναλ, επιτέλους μπορούμε να γιορτάσουμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτή τη γενιά - επιτέλους τώρα τα παιδιά μου είδαν να κερδίζουμε έναν τίτλο».