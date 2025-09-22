Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους του πως από σήμερα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με την Άρσεναλ για το Champions League.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως από το μεσημέρι της Δευτέρας (22/09), όσοι φίλαθλοί του το επιθυμούν, θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τον εκτός έδρας αγώνα με την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική του Champions League.

Η εκδρομή αυτή ξυπνάει ευχάριστες μνήμες στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων», αφού πάνε μόλις περίπου 5,5 χρόνια από το μεγάλο διπλό που είχε πετύχει η ομάδα τους στο «Emirates» κόντρα στους «Κανονιέρηδες» με 2-1 για τους «32» του Europa League εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι στα 53 ευρώ.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Για τη 2η αγωνιστική της league phase του UEFA Champions League απέναντι στην Arsenal, που θα διεξαχθεί στο «Arsenal Stadium» την Τετάρτη 01/10/2025 στις 20:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ιντερνέτ www.olympiacos.org και θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22/09 από τις 12:00 έως την Τρίτη και ώρα 16:00 ή έως την εξάντλησή τους (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας των θυρών VVIP, VIP, 33, 11, 12, 14, 15, 16 και 17 ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Αγγλία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο από άλλο φίλαθλο, για τον εκτός έδρας αγώνα, θα ακυρώνεται το εισιτήριο.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και ο αριθμός διαβατηρίου.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλεί email με ισάριθμα συνημμένα αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν ένα σύνδεσμο που θα οδηγεί σε 2 QR codes (Apple Wallet ή Google Wallet) και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το QR, ανάλογα με τη συσκευή που διαθέτει ο εκάστοτε φίλαθλος.

Προσοχή: τα QR Codes είναι δυναμικά, δηλαδή δεν μπορείτε να τα τραβήξετε screenshot και να τα διατηρήσετε σε φωτογραφία.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 53€.

Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τους υπόλοιπους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας».