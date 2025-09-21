Η Μπαρτσελόνα μετέτρεψε σε σκηνή τη βροχερή Βαρκελώνη και δίχως καν να ιδρώσει επέβαλε εμφατικά την ισχύ της απέναντι στη Χετάφε για να φτάσει ξανά να αναπνέει στον σβέρκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έκανε - για ακόμα ένα βράδυ - ό,τι ήθελε. Η Μπαρτσελόνα βρήκε μπροστά της τη σκληροτράχηλη Χετάφε του Μπορδαλάς, δίχως να έχει στη διάθεσή της τον τραυματία Λαμίν Γιαμάλ, κι όμως μπόρεσε να λύσει τον γρίφο της με χαρακτηριστική άνεση και τρομερό ποδόσφαιρο. Οι Μπλαουγκράνα χόρεψαν στη βροχή, σκόρπισαν την αντίπαλό τους με τριάρα στο ρελαντί και πρωταγωνιστή τον Φεράν Τόρες των δύο γκολ και μείωσαν εκ νέου την απόστασή τους από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης στους δύο βαθμούς.

Οι Καταλανοί μπήκαν στο ματς με διάθεση να το τελειώσουν από νωρίς και μπόρεσαν να κάνουν το ιδανικό ξεκίνημα με εντυπωσιακή συνεργασία. Στο 15ο λεπτό, ο Ραφίνια βρήκε κάθετα τον Όλμο στην περιοχή, αυτός πάτησε με το τακουνάκι στον Φεράν Τόρες και ο Ισπανός εκτέλεσε άψογα με μονοκόμματο πλασέ για να ανοίξει το σκορ και να αποβάλει το άγχος από τους ώμους της Μπάρτσα.

Η ομάδα του Φλικ συνέχισε να κυριαρχεί απόλυτα και το δεύτερο έδειχνε θέμα χρόνου, μέχρι που έγινε... πραγματικότητα. Στο 34' οι Μαδριλένοι έπαιξαν εγκληματικά ψηλά την άμυνά τους και τιμωρήθηκαν, αφού ο Ραφίνια βρήκε τον χώρο και σέρβιρε στον Φεράν Τόρες που και πάλι έπιασε το ιδανικό τελείωμα για να διπλασιάσει και τα δικά του τέρματα και αυτά της ομάδας του. Μάλιστα, ο διεθνής Ισπανός θα μπορούσε να έχει κάνει και χατ τρικ από το ημίχρονο, ωστόσο στο 43ο λεπτό τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με το δυνατό του σουτ από καλή θέση.

Η Χετάφε αναμενόμενα μπήκε πιο πιεστικά στο δεύτερο μέρος και προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, όμως η Μπάρτσα πρώτα απορρόφησε την αρχική της πίεση κι έπειτα φρόντισε να «σκοτώσει» κάθε ελπίδα της για ανατροπή στο ματς. Στο 63ο λεπτό ο Πέδρι με μακρινή μπαλιά τροφοδότησε τον Ράσφορντ, αυτός γύρισε άψογα στον Όλμο από τα πλάγια και ο Ισπανός δεν είχε κανένα πρόβλημα να σκοράρει σε ανυπεράσπιστη ουσιαστικά εστία για να διαμορφώσει το τελικό 3-0.