Με επίσημη ανακοίνωσή τους οι Καταλανοί γνωστοποίησαν πως το ματς της 2ης αγωνιστικής του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν θα λάβει χώρα στο «Μονζουίκ». Τι θα συμβεί με τον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Απομακρύνεται κι' άλλο η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο νέο, ανακαινισμένο «Καμπ Νου». Οι Καταλανοί που άρχισαν με το δεξί στο φετινό Champions League, επικρατώντας στην Αγγλία με 1-2 της Νιουκάστλ χάρη σε «ντοπιέτα» του Ράσφορντ, ήλπιζαν πως θα πάρουν τη σχετική άδεια της UEFA για να παίξουν στο «σπίτι» τους το ματς της 2ης αγωνιστικής με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αφού οι «μπλαουγκράνα» ενημέρωσαν με επίσημη ανακοίνωση πως το παιχνίδι της 1ης Οκτωβρίου με τους πρωταθλητές Ευρώπης θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ», καθώς η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν άναψε το «πράσινο φως» για την άδεια ασφαλείας που απαιτείται να λάβει το «Spotify Camp Nou». Μάλιστα, τα ισπανικά μέσα αναφέρουν πως και το παιχνίδι πρωταθλήματος (η La Liga έχει άλλα κριτήρια) της 28ης Σεπτεμβρίου με αντίπαλο τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, θα διεξαχθεί επίσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης (σσ Μονζουίκ).

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο δεύτερος αγώνας της φάσης των ομίλων του Champions League, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 9:00 μ.μ., εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys.

Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τους επόμενους μήνες.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou.

Που θα γίνει ο αγώνας με τον Ολυμπιακό

Όσον αφορά τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου, όλα δείχνουν πως και αυτός θα παιχθεί στο λόφο του Μονζουίκ. Οι κανονισμοί της UEFA δεν επιτρέπουν σε έναν σύλλογο να αγωνιστεί σε περισσότερες από δυο έδρες μέσα σε μια σεζόν.

Ωστόσο, τα ισπανικά ΜΜΕ αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο τα... όργανα της ομοσπονδίας να φερθούν λίγο πιο «ελαστικά» στους Καταλανούς και να τους επιτρέψουν την επιστροφή στο σπίτι τους, αργότερα μέσα στη σεζόν.