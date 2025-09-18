Με ένα γκολ και μια... γκολάρα, ο Μάρκους Ράσφορντ πήρε από το χεράκι την Μπαρτσελόνα και υπέγραψε το δύσκολο «διπλό» στην καυτή έδρα της Νιούκαστλ (2-1) και την ιδανική πρεμιέρα των Μπλαουγκράνα στο Champions League.

Το «St' James' Park» έβραζε σαν ηφαίστειο, αλλά ο Μάρκους Ράσφορντ ήταν υπερβολικά... cold και χάρισε μόνος του στην Μπαρτσελόνα την ιδανική πρεμιέρα στο Champions League. Οι Μπλαουγκράνα ζορίστηκαν τα μάλα μέσα στην έδρα της πάντα θαρραλέας και αξιόμαχης Νιούκαστλ, όμως ο Άγγλος ένιωθε σαν στο σπίτι του και με τα πρώτα του γκολ με τη φανέλα τους έκανε τη διαφορά και έβαλε την υπογραφή του στο σπουδαίο «διπλό» (2-1).

Όπως αναμενόταν, οι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στο παιχνίδι και πήραν τα ηνία. Πίεσαν ψηλά, έβαλαν δύσκολα στους Καταλανούς και έδειξαν τα δόντια τους, ωστόσο ξέχασαν να τους... δαγκώσουν. Για την ακρίβεια, προδόθηκαν από την αναποτελεσματικότητά τους, αφού τόσο ο Γκόρντον, όσο και ο Μπαρνς απέτυχαν να βρουν δίχτυα από πλεονεκτικές θέσεις για να δώσουν στην ομάδα τους το προβάδισμα που μάλλον άξιζε.

Και κάπως έτσι, ο Ράσφορντ αποφάσισε να τους... δείξει πώς γίνεται. Όσο ο χρόνος κυλούσε, η Μπαρτσελόνα έπαιρνε τον έλεγχο του παιχνιδιού και για καλή της τύχη είδε τον Άγγλο διεθνή να πραγματοποιεί την πιο κομβική του εμφάνιση με τη φανέλα της μέχρι σήμερα. Στο 58ο λεπτό έπιασε δύσκολη κεφαλιά από τη σέντρα του Κουντέ και νίκησε τον Πόουπ για να ανοίξει το σκορ. Εννέα λεπτά μετά δε, «χτύπησε» ξανά.

Πήρε... προσωπικά την ασφυκτική πίεση των αμυνόμενων της Νιούκαστλ που έκαναν τα πάντα για να του κλείσουν το οπτικό πεδίο και τους έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του πριν πιάσει τον τέλειο τηλεκατευθυνόμενο «κεραυνό» εκτός περιοχής για να καρφώσει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι κι έπειτα στα δίχτυα. Το 2-0 αποδείχθηκε υπερβολικά ψηλό βουνό για τους Magpies, που, παρ'ότι δεν το έβαλαν κάτω, μπόρεσαν μόνο να μειώσουν με τον Γκόρντον στο 90'.