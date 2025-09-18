Όπως όλα δείχνουν, η Μπαρτσελόνα πιθανότατα δεν θα προλάβει να δώσει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στο νέο Camp Nou.

Χάνει τη μάχη με τον χρόνο η Μπαρτσελόνα. Στη Βαρκελώνη ονειρεύονταν πως από την αρχή της σεζόν θα αγωνίζονται στο νέο Camp Nou μετά από την ανακαίνισή τους, ωστόσο η πραγματικότητα έχει ξετυλιχθεί διαφορετικά.

Οι εργασίες καθυστέρησαν και ο σύλλογος δεν έχει μπει ακόμα στο νέο του «σπίτι». Και μπορεί η La Liga να είναι διαθέσιμη να κάνει... υπομονή, να δώσει άδεια χωρίς να υπάρχει πλήρης ολοκλήρωση του έργου, ωστόσο για την UEFA δεν ισχύει το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μάλιστα, μέσω της ιστοσελίδας της, ανακοίνωσε πως το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των Μπλαουγκράνα στο Champions League, αυτό κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν θα διεξαχθεί στην εναλλακτική τους έδρα, το στάδιο «Μοντζουίκ».

Βάσει των κανονισμών της μάλιστα, δεν επιτρέπεται μια ομάδα να δώσει εντός έδρας παιχνίδια σε διαφορετικά γήπεδα την ίδια σεζόν, κάτι που σημαίνει πως η Μπάρτσα θα... παντρευτεί το «Μοντζουίκ» για φέτος στην Ευρώπη και φυσικά εκεί θα υποδεχθεί και τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase (21/10).

Βέβαια, τα ισπανικά media αφήνουν ανοιχτό ένα μικρό ενδεχόμενο η UEFA να φανεί περισσότερο ελαστική στην προκειμένη περίπτωση και να επιτρέψει ίσως στην Μπάρτσα να μπει λίγο πιο αργά στο παραδοσιακό της «σπίτι». Σύντομα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο.