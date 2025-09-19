Η μπάλα έκαιγε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», όμως ο Μάρκους Ράσφορντ έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά θυμίζοντας στους πικραμένους Άγγλους φιλάθλους της Νιούκαστλ, αλλά και σε εκείνους της Μπαρτσελόνα, τον παλιό καλό εαυτό του.

Τα τελευταία χρόνια έχει ακούσει πολλά, έχει διαβάσει ακόμη περισσότερα, όμως το βράδυ της Πέμπτης (18/9) ο Μάρκους Ράσφορντ έκλεισε σίγουρα μερικά στόματα. Η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του, ο χλευασμός όταν έγινε γνωστή η μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα το προηγούμενο καλοκαίρι, όλα μεγεθύνονταν προσθέτοντάς του έξτρα βάρος στους ώμους.

Και μπορεί η Μπαρτσελόνα να μην έπαιζε απέναντι σε κάποιο ευρωπαϊκό μεγαθήριο, όμως η Νιούκαστλ την φόβισε αρκετά σε ένα «Σεντ Τζέιμς Παρκ» που κόχλαζε και πήγε να σταθεί εμπόδιο στην πρώτη νίκη της ομάδας του Χάνσι Φλικ στο Champions League για φέτος. Μέχρι που ο Ράσφορντ αποφάσισε να το πάρει... προσωπικά, να αποδείξει μπροστά στους Άγγλους οπαδούς -και στον Τόμας Τούχελ τον προπονητή του στην εθνική- ότι έχει ακόμη ψωμιά για να φάει. Και το έκανε με αποστομωτικό τρόπο.

Αμφισβήτηση στο κόκκινο και παραγκωνισμός

Ο Ράσφορντ ήταν το αγαπημένο παιδί της εξέδρας στο «Ολντ Τράφορντ», ένας... δικός τους βγαλμένος από τα φυτώρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήταν ακόμη πιτσιρικάς, 18 ετών, όταν κλήθηκε να κάνει το ντεμπούτο του στην Premier League. Το 2016 επί εποχής Λουίς Φαν Χάαλ. Και πήρε άριστα, με δυο γκολ σε τρία λεπτά απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο δρόμος είχε ανοίξει διάπλατος για ένα λαμπρό μέλλον, για τον επόμενο μεγάλο σταρ του συλλόγου. Ένας σοβαρός τραυματισμός στον ώμο έβαλε προσωρινά φρένο στην πορεία του, όμως ο Ράσφορντ, παρά την αμφισβήτηση από μερίδα οπαδών της ομάδας για την πτωτική του φάση επέστρεψε πιο δυνατός εντυπωσιάζοντας με τα 30 γκολ και τις 12 ασίστ τη σεζόν 2022/2023. Η τελευταία του... καλή, μια ανάσα για τον ίδιο μετά τους τραυματισμούς του που τον αποσυντονίσει.

Οι συνθήκες δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο με την έλευση του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, με τις σχέσεις των δύο ανδρών να φτάνουν τελικά σε τέλμα. Ο ίδιος ο Ράσφορντ έκανε λόγο για «μία νέα πρόκληση» στην καριέρα του πιέζοντας προς την κατεύθυνση της εξόδου στα μέσα της περασμένης σεζόν.

Ο Αμορίμ από την πλευρά του, με σκληρές δημόσιες τοποθετήσεις, άφηνε να εννοηθεί ότι πλέον δεν τον υπολόγιζε στα πλάνα του. Πράγματι, σειρά πήρε ο παραγκωνισμός του από τις αποστολές, ο Ράσφορντ έμεινε στον «πάγο», ώσπου ως προσωρινή λύση δόθηκε δανεικός στην Άστον Βίλα. Σε τελική ανάλυση, το σίγουρο ήταν ότι η οριστική απόφαση είχε παρθεί και από τις δύο πλευρές και ήταν εκείνος της φυγής.

Η νύχτα που άστραψε το μάτι του

Το ποτήρι της ελπίδας ήρθε να του προσφέρει η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ το περασμένο καλοκαίρι, με τον 27χρονο Άγγλο να μετακομίζει στην Βαρκελώνη ως δανεικός. Έγινε μετά τον Γκάρι Λίνεκερ μόλις ο δεύτερος Άγγλος που φόρεσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Και φρόντισε να ανοίξει λογαριασμό με τη νέα του ομάδα εκεί πίσω, στην πατρίδα του.

Η Μπαρτσελόνα τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην Νιούκαστλ, η οποία στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είχε το προβάδισμα εάν ο Γκαρθία δεν πιστοποιούσε τον λόγο που οι Μπλαουγκράνα τον πήραν από την Εσπανιόλ για βασικό τερματοφύλακα.

Την λύση ήρθε να δώσει ο Ράσφορντ που έσπασε στο 58' με μία κεφαλιά που θύμισε τις παλιές καλές εποχές, νίκησε τον Πόουπ και σίγησε το «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Βέβαια αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη καλύτερο. Άψογος χειρισμός της μπάλας, περίεργη ισορροπία στο σώμα του προτού απασφαλίσει και ένας «κεραυνός» που ο Πόουπ θα βλέπει ακόμη στον... ύπνο του!

«Εντόπισα το κενό, στόχευσα και έδωσα ύψος στην μπάλα. Θα χρειαζόταν κάτι μεγάλο από τον τερματοφύλακα για να το σταματήσει! Είμαι παρακινημένος και αποφασισμένος, πρέπει να βελτιωθώ για να κάνω ακόμη ένα βήμα παραπάνω», δήλωνε παίρνοντας το βραβείο του MVP, όλο δικό του!

Το σκονισμένο άστρο του έλαμψε μετά από καιρό, ποτέ δεν είναι αργά εξάλλου. Πρώτος σε σουτ για την Μπαρτσελόνα (6), πρώτος σε επαφές στην αντίπαλη περιοχή (10), σε ντρίμπλες (5) και σε κερδισμένη κατοχή (6), ο Ράσφορντ κατέγραψε νούμερα που είχαν να εμφανιστούν από εποχές Λιονέλ Μέσι, όσον αφορά το Champions League. Ίσως αυτή να είναι μόνο η αρχή για έναν... νέο Μάρκους Ράσφορντ.