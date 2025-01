Ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν «μάσησε» τα λόγια του μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στη Φούλαμ και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Μάρκους Ράσφορντ, τονίζοντας ότι θα προτιμούσε να βάλει τον 63χρονο βοηθό του στο χορτάρι από τον Άγγλο στράικερ. Η τρομερή ατάκα για τα 40α του γενέθλια.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες στην Premier League με σημαντικό διπλό στην έδρα της Φούλαμ (0-1), γιορτάζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τα γενέθλια του προπονητή της, Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός συνδύασε το τρίποντο με τα 40α του γενέθλια κι ως εκ τούτου παρουσιάστηκε... ανεβασμένος στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, χαρίζοντας τρομερές ατάκες τόσο για τον Μάρκους Ράσφορντ όσο και για το πρώτο του δίμηνο στους Κόκκινους Διαβόλους.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε για τους λόγους που κράτησε εκτός αποστολής τον Άγγλο στράικερ για ακόμα ένα ματς τον τελευταίο μήνα, απαντώντας χαρακτηριστικά πως προτιμά να ρίξει στο χορτάρι τον... 63χρονο προπονητή τερματοφυλάκων του, Ζόρζε Βιτάλ παρά κάποιον που δεν δίνει το 100% στην προπόνηση!

«Είναι πάντα ο ίδιος λόγος. Αυτό που βλέπω στην προπόνηση. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι παίκτες στο χορτάρι, στη ζωή τους, καθημερινά. Αν τα πράγματα δεν αλλάζουν, δεν αλλάζω ούτε κι εγώ. Το είδατε και σήμερα στον πάγκο, χρειαζόμασταν λίγη από την ταχύτητα του Μάρκους για να αλλάξουμε ορισμένα κομμάτια του παιχνιδιού, αλλά το προτιμώ έτσι. Προτιμώ να βάλω τον Βιτάλ, παρά έναν παίκτη που δεν δίνει το μάξιμουμ. Δεν πρόκειται να αλλάξω σε αυτό το θέμα», είπε αναλυτικά, «φωτογραφίζοντας» τον διεθνή Άγγλο στράικερ που μοιάζει ξένο σώμα και περιμένει πώς και πώς τη μεταγραφή του.

🚨💣 Rúben Amorim on Rashford: “I’d put the goalkeepers coach Vital before I put a player who does NOT give the maximum every day…



…in training, in life, every detail”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/UrjdZhKfwI