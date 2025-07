Τον μονοετή δανεισμό του Μάρκους Ράσφορντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, γεμίζοντας με ποιότητα την επιθετική φαρέτρα του Χάνσι Φλικ.

Ήταν συμφωνημένο, έγινε κι επίσημο. Ο Μάρκους Ράσφορντ θα φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα την επόμενη σεζόν και θα γίνει μόλις ο δεύτερος Άγγλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Μπλαουγκράνα μετά τον Γκάρι Λίνεκερ.

Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν τον δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Το deal περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς του 27χρονου από τους Κόκκινους Διαβόλους, η οποία, σύμφωνα με τα media του εξωτερικού, δεν ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

📞 "Yeah… It’s official."

Rashford follows in Lineker’s footsteps. pic.twitter.com/ZvbnDAtbax