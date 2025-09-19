Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε σε μία βραδιά που σημειώθηκαν συνολικά 25 γκολ! Απολαύστε κάθε ένα από αυτά.

Αυλαία για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League! Μια βραδιά χορταστική, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, που έκλεισε το τριήμερο με τον καλύτερο τρόπο: Με 25 συνολικά γκολ.

Η Μπαρτσελόνα απέδρασε από το Νησί με το αγχωτικό 2-1 απέναντι στην Νιούκαστκλ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε επίσης ιδανικά επικρατώντας της Νάπολι με 2-0. Στη Λισαβόνα, ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση ερχόμενος από τον πάγκο, και η Σπόρτινγκ επιβλήθηκε εύκολα της Καϊράτ Αλμάτι με 4-1. Πεντάρα για την Άιντραχτ απέναντι στη Γαλατάσαραϊ που έκανε το... λάθος να προηγηθεί (5-1).

Στα ματς που έγιναν νωρίτερα, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη άνοιξε τον «χορό» των γκολ με το επιβλητικό 4-1 απέναντι στην προβληματική Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη ισοφαρίστηκε από το αυτογκόλ του Παντελή Χατζηδιάκου στο φινάλε της αναμέτρησης με την Λεβερκούζεν (2-2). Απολαύστε όλα τα γκολ της βραδιάς (18/9):