Ο Γερμανός τερματοφύλακας έπιασε έναν αριθμό ορόσημο μετά τη νίκη της Μπάγερν επί της Τσέλσι (3-1, 17/9) και πλέον κυνηγάει... την κορυφή της συγκεκριμένης λίστας στο Champions League.

Σπουδαία νίκη και ιδανικό ξεκίνημα έκανε στη φετινή League Phase του Champions League η Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας με 3-1 της Τσέλσι στην «Αλιάνζ Αρίνα» το βράδυ της Τετάρτης (17/9).

Και μπορεί να δέχθηκε γκολ από την πανέμορφη εκτέλεση του Κόουλ Πάλμερ, ωστόσο ο Μάνουελ Νόιερ έχει κι άλλον λόγο να είναι χαρούμενος, πέρα από τους τρεις βαθμούς που πήρε η ομάδα του. Ο Γερμανός κίπερ με αυτή τη νίκη έφτασε τις 100 στο Champions League, έναν αριθμό ορόσημο, καθώς μόλις 3 ποδοσφαιριστές έχουν περισσότερες (σσ νίκες) στην ιστορία του θεσμού.

Ο 38χρονος χρειάστηκε 151 εμφανίσεις με Μπάγερν (129) και Σάλκε (22) για να πιάσει αυτό το νούμερο, έχοντας παράλληλα 62 φορές κρατήσει το «μηδέν» στην εστία του, και φυσικά πανηγυρίζοντας την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» δις, μια το 2013 και μια το 2020. Πλέον, ο Νόιερ κυνηγάει την κορυφή της λίστας με τις περισσότερες νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ακριβώς από πάνω του, στην 3η θέση βρίσκεται ο Ίκερ Κασίγιας με 101 νίκες, στις 111 σταμάτησε ο επί σειρά ετών -και πρώην πλέον- συμπαίκτης του, Τόμας Μίλερ, ενώ η πρωτιά ανήκει σε ποιον άλλον, τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει φύγει 115 φορές νικητής σε αγώνα Champions League. Με δεδομένο ότι η Μπάγερν έχει σίγουρους 7 αγώνες την τρέχουσα περίοδο, ο Γερμανός ενδέχεται να πλησιάσει την 2η θέση, ενώ ανάλογα με την πορεία της ομάδας του, μπορεί να φτάσει «μια ανάσα» από την 1η!

Για να την ξεπεράσει βέβαια, θα πρέπει να παραμείνει στο Μόναχο ή έστω σε ομάδα που θα αγωνίζεται στον θεσμό, καθώς το τρέχον συμβόλαιό του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.