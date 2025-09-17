Στη ματσάρα της «Allianz Arena» η Μπάγερν λύγισε με 3-1 την Τσέλσι με ηγέτη Χάρι Κέιν για μια ιδανική πρεμιέρα. Τεσσάρα στο ρελαντί για την Παρί, «διπλό» της Ίντερ στο Άμστερνταμ.

Πάρτι Κέιν στο Μόναχο!

Η Μπάγερν έκανε το δικό της πάρτι στο Μόναχο, επικράτησε 3-1 της Τσέλσι και μπήκε ιδανικά στη League Phase του Champions League. Oι Βαυαροί δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στους Λονδρέζους, οι οποίοι και δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τον εντυπωσιακό Χάρι Κέιν. Αυτή ήταν η 22η διαδοχική νίκη σε πρεμιέρα για την Μπάγερν, μιας και η τελευταία ήττα χάνεται το 2002 από την Ντεπορτίβο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν, αλλά η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στον Φερνάντες της Τσέλσι. Η Μπάγερν είχε την ουσία και στο 20ο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν από ασίστ του Ολίσε, ο Τσαλόμπα σημείωσε αυτογκόλ. Επτά λεπτά αργότερα ο Κέιν με πέναλτι πέτυχε το 2-0. Ο Κόουλ Πάλμερ με υπέροχο τελείωμα μείωσε σε 2-1. Ο Αγγλος φορ στο 63΄διαμόρφωσε το 3-1 για τους Βαυαρούς. Ο Πάλμερ προσπάθησε να βάλει την ομάδα του ξανά στο «κόλπο», αλλά το γκολ του ακυρώθηκε.

Πρεμιέρα με τεσσάρα και γκολάρες για την Παρί

Ιδανικά ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις η Παρί Σεν Ζερμέν που... ξεμπέρδεψε με το άνετο 4-0 επί της Αταλάντα στο «Παρκ Ντε Πρενς». Με τον Λουίς Ενρίκε να παρακολουθεί από τις εξέδρες του γηπέδου, οι Παριζιάνοι έστησαν πάρτι από νωρίς στον αγωνιστικό χώρο και προηγήθηκαν μόλις στο 3΄όταν ο Μαρκίνιος σκόραρε σε κενό τέρμα από γύρισμα του Φαμπιάν Ρουίθ. Στο 29΄οι Παριζιάνοι διπλασίασαν τα τέρματά τους, αλλά χρειάστηκαν... μπόλικη από τη μαγεία του Κβαρατσχέλια.

Ο Γεωργιανός ντύθηκε... Κβαραντόνα, έκανε τρομερό σλάλομ ανάμεσα στους Ιταλούς κι εκτέλεσε σουτάρα έξω από την περιοχή για το 2-0. Στο 44΄ο Μπαρκολά με κάκιστο πέναλτι σημάδεψε πρακτικά τον Καρνεσέτσι και σπατάλησε την ευκαιρία για το 3-0, το οποίο ωστόσο πέτυχε στο β΄μέρος ο Νούνο Μέντες με πολύ πιο πομπώδη τρόπο.

Αφού απέφυγε με όμορφη προσποίηση τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή, ο Πορτογάλος σούταρε από διαγώνια θέση και πέρασε τη μπάλα από τη μύτη της βελόνας για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ. Την τελική σφραγίδα πρόσθεσε ο Γκονζάλο Ράμος με όμορφο τελείωμα στις καθυστερήσεις.

Καθάρισε ο Τουράμ για την Ίντερ

Στην Ιταλία μπορεί να μην έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν, αλλά στο Champions League μπήκε με το δεξί. Με δυο γκολ του Τουράμ οι Νερατζούρι πήραν τη νίκη με 2-0 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και ξεκίνησαν ιδανικά στην Ευρώπη. Ο Γάλλος άνοιξε το σκορ στο 42΄στην Ολλανδία, όταν πήρε την κεφαλιά από φανταστική σέντρα του Τσαλχάνογλου κι άνοιξε το σκορ. Παρόμοια φάση και στο 47΄, όταν ο Τούρκος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τουράμ με νέα κεφαλιά βρήκε ξανά δίχτυα για το τελικό 2-0 των Ιταλών.