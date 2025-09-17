Οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Ρέτσου, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Πάφο στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε για περίπου 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο στην αναμέτρηση με την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όμως δεν κατάφερε να... ξεκολλήσει το ματς από την ισοπαλία δίχως σκορ (0-0).

Ο αρχηγός των Πειραιώτων, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και τόνισε πως δεν «βγήκε» στην ομάδα του το παιχνίδι με τις σέντρες.

Οι δηλώσεις του Ρέτσου

«Έπρεπε να δώσουμε το κάτι παραπάνω η Πάφος ήταν 10 παίκτες κοντά στην περιοχή, κλειστή άμυνα, αμυνθήκανε πάρα πολύ καλά. Εμάς δεν μας βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι με τις σέντρες, κάποιες φορές μας βγαίνει.

Τα παιδιά της Πάφου έκαναν υπερπροσπάθεια, εμάς δεν μας βγήκε, θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα ήταν ένα σημαντικό προβάδισμα που θα μας έδινε ψυχολογία για τη συνέχεια.

Οποιοσδήποτε που θα έμενε με 10 παίκτες θα προσπαθούσε να παγώσει το παιχνίδι όπως έκανε η Πάφος. Το έκαναν καλά. Και το γήπεδο ήταν σε ένταση, είχαμε τη μπάλα, ευκαιρίες.

Έπρεπε να βρούμε άλλες λύσεις, δεν βρέθηκαν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη, φάνηκε κιόλας, προχωράμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω το Γενάρη να μην συζητάμε τους 2 βαθμούς που χάθηκαν σήμερα. Σίγουρα θα είναι σημαντικοί γιατί έτσι όπως είναι η διοργάνωση και ο ένας βαθμός είναι σημαντικός.

Ελπίζω στους επόμενους αγώνες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να πάρουμε τρεις βαθμούς. Πιστεύω ότι το έχουμε, έχουμε καλή ψυχολογία, καλούς παίκτες, είμαστε πολύ καλά σαν ομάδα. Ευχαριστούμε τον κόσμο, ήταν φανταστική εξέδρα».