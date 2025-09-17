Ο Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο «Emirates».

Ο Ολυμπιακός μπήκε με βαθμό στη League Phase του Champions League, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) κόντρα στην πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ στο Λονδίνο, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Ο αγώνας στο «Emirates» θα κάνει σέντρα στις 22:00.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League