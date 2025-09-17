Ολυμπιακός: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός μπήκε με βαθμό στη League Phase του Champions League, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) κόντρα στην πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ στο Λονδίνο, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Ο αγώνας στο «Emirates» θα κάνει σέντρα στις 22:00.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
- Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
- Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, Άρσεναλ – Ολυμπιακός 22:00
- Τρίτη 21 Οκτωβρίου, Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 19:45
- Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 22:00
- Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Ρεάλ 22:00
- Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 17:30
- Τρίτη 20 Ιανουαρίου,Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00
- Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00
