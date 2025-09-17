Οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο που έληξε ισόπαλος 0-0.

Ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα League Phase του Champions League δεν μπόρεσε να λυγίσει την αντίσταση της μαχητικής Πάφου.

Οι Πειραιώτες αν κι έπαιζαν από το 26' με παίκτη περισσότερο, λόγω της αποβολής του Μπρούνο Φελίπε, δεν μπόρεσαν να διασπάσουν την συμπαγή άμυνα της Πάφου, ο τερματοφύλακας Μιχαήλ, όποτε χρειάστηκε ήταν σταθερός και οι ερυθρόλευκοι έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθειά τους για την πρόκριση.

Δείτε τα highlights του αγώνα