Στο 26' η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Μπρούνο Φελίπε για φάουλ στον αμυντικό του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα.

Ο Ολυμπιακός από το 26' έχει αριθμητικό πλεονέκτημα στο ματς με την Πάφο.

Οι Πειραιώτες στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League υποδέχονται την κυπριακή ομάδα και ο Μπρούνο Φελίπε στο 15' αντίκρισε την κίτρινη κάρτα.

Στο 26' πήκε με τις τάπες στον Λορέντσο Πιρόλα και ο Ρουμάνος διαιτητής Ίστβαν Κόβακς του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα κι έτσι ο 31χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν έπαιξε στους Πειραιώτες, κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.

Δείτε τη φάση της αποβολής