Ολυμπιακός - Πάφος: Αποβλήθηκε ο Μπρούνο Φελίπε για σκληρό φάουλ στον Πιρόλα
Ο Ολυμπιακός από το 26' έχει αριθμητικό πλεονέκτημα στο ματς με την Πάφο.
Οι Πειραιώτες στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League υποδέχονται την κυπριακή ομάδα και ο Μπρούνο Φελίπε στο 15' αντίκρισε την κίτρινη κάρτα.
Στο 26' πήκε με τις τάπες στον Λορέντσο Πιρόλα και ο Ρουμάνος διαιτητής Ίστβαν Κόβακς του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα κι έτσι ο 31χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν έπαιξε στους Πειραιώτες, κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.
Δείτε τη φάση της αποβολής
