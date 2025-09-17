Ο κόσμος του Ολυμπιακού επέστρεψε στο Champions League κι οι φίλοι της ομάδας ετοίμασαν ένα μαγικό κορεό!

Επιστροφή στο Champions League για τον Ολυμπιακό ύστερα από πέντε χρόνια! Ο κόσμος ανυπομονεί για βραδιές από η σημερινή και μάλιστα ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό.

Με χαρτόνια ήταν γραμμένη η λέξη «Θρύλος» ενώ από κάτω στο πανό αναγράφεται η φράση «επέστρεψε εκεί όπου ανήκει».

Δείτε το video του Γιώργου Γαττή για το Gazzetta: