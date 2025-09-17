Ολυμπιακός, μαγικό κορεό: «Ο Θρύλος επέστρεψε εκεί που ανήκει» (vid)
Επιστροφή στο Champions League για τον Ολυμπιακό ύστερα από πέντε χρόνια! Ο κόσμος ανυπομονεί για βραδιές από η σημερινή και μάλιστα ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό.
Με χαρτόνια ήταν γραμμένη η λέξη «Θρύλος» ενώ από κάτω στο πανό αναγράφεται η φράση «επέστρεψε εκεί όπου ανήκει».
Δείτε το video του Γιώργου Γαττή για το Gazzetta:
🔴🏟️⭐️ «𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞, 𝗪𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗕𝗘 𝗕𝗘𝗟𝗢𝗡𝗚𝗦»»
🙌 Το φανταστικό κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού, στην επιστροφή των Πειραιωτών στο Champions League! #OlympiacosFC pic.twitter.com/lxe4JnC92i— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.