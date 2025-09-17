Ολυμπιακός, μαγικό κορεό: «Ο Θρύλος επέστρεψε εκεί που ανήκει» (vid)

Ολυμπιακός, μαγικό κορεό: «Ο Θρύλος επέστρεψε εκεί που ανήκει» (vid)

Παναγιώτης Δαλαταριώφ
r

bet365

Ο κόσμος του Ολυμπιακού επέστρεψε στο Champions League κι οι φίλοι της ομάδας ετοίμασαν ένα μαγικό κορεό!

Επιστροφή στο Champions League για τον Ολυμπιακό ύστερα από πέντε χρόνια! Ο κόσμος ανυπομονεί για βραδιές από η σημερινή και μάλιστα ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό.

Με χαρτόνια ήταν γραμμένη η λέξη «Θρύλος» ενώ από κάτω στο πανό αναγράφεται η φράση «επέστρεψε εκεί όπου ανήκει».

Δείτε το video του Γιώργου Γαττή για το Gazzetta:

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός: Χαμός από νωρίς έξω από το Καραϊσκάκης πριν την Πάφο (vid)
kosmos

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα