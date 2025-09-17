Ολυμπιακός: Χαμός από νωρίς έξω από το Καραϊσκάκης πριν την Πάφο (vid)
Ο Ολυμπιακός είναι στο Champions League και πάλι ύστερα από πέντε χρόνια απουσίας. Σ' αυτό το διάστημα, οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν και το Conference League.
Ο κόσμος της ομάδας, όπως είναι λογικό, έχει συγκεντρωθεί έξω από το Καραϊσκάκης από νωρίς το μεσημέρι. Μία ώρα πριν από τη σέντρα, δε, οι φίλοι της ομάδας έχουν κάνει ακόμα πιο αισθητή την παρουσία τους απολαμβάνοντας αυτό το ξεχωριστό βράδυ.
Τα πλάνα από την κάμερα Γιώργου Γαττή για το Gazzetta:
🔴 💪 Το κλίμα έξω από το γήπεδο ζεσταίνει καρδιές! Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα αστέρια του Champions League μετά από πέντε χρόνια και ο κόσμος ανυπομονεί για την έναρξη του αγώνα!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 17, 2025
🎥 Γιώργος Γατής #OlympiakosFC pic.twitter.com/8S4Ri1aBGM
🔴🙌 Ο κόσμος δεν κρατιέται! Η είσοδος στο Καραϊσκάκη έχει ξεκινήσει και η ανυπομονησία για τον αγώνα Ολυμπιακός – Πάφος είναι απερίγραπτη!
🎥 Γιώργος Γατής pic.twitter.com/foNIYmOTO5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 17, 2025
