Ο Αλεξάντερ Άρνολντ ήταν ο άτυχος της βραδιάς (16/9) για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αναγκάστηκε να φύγει από το γήπεδο στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ, έχοντας υποστεί μυϊκό τραυματισμό. Για απουσία έως και 2 μήνες κάνουν λόγο τα ρεπορτάζ.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ τραυματίστηκε και αποχώρησε από το χορτάρι του «Μπερναμπέου», στο 5ο λεπτό της αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάρσειγ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε δύσκολα με 2-1.

Σήμερα (17/9), και έπειτα από τις απαραίτητες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, Άγγλος μπακ διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον μηριαίο δικέφαλο μυ του αριστερού ποδιού του.

Σύμφωνα με τα Ισπανικά ΜΜΕ, ο εκτιμώμενος χρόνος που θα λείψει από τα γήπεδα είναι 6 με 8 βδομάδες.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε ο 26χρονος αναμένεται να χάσει τα κρίσιμα παιχνίδια της «Βασίλισσας» κόντρα στην Μπαρτσελόνα στις 26/10, με την Γιουβέντους στις 22/10, με τη Λίβερπουλ στις 4/11, με την Εσπανιόλ στις 20/9, με την Λεβάντε στις 23/9, με την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 27/9, με την Καϊράτ στις 30/9, με την Βιγιαρεάλ στις 4/10, με την Χετάφε στις 19/10 και με την Βαλένθια στις 2/11.

«Μετά από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με μυϊκή βλάβη στον οπίσθιο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού του. Το αποτέλεσμα είναι σε εκκρεμότητα».