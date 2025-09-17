Η Ρεάλ βρέθηκε πίσω στο σκορ, έπεσε πάνω στο τείχος Ρούλι και χρειάστηκε δυο πέναλτι για να το γκρεμίσει, παίρνοντας μια δύσκολη νίκη με 2-1 επί της Μαρσέιγ στη Μαδρίτη.

Όταν δεν αξιοποιείς τις ευκαιρίες σου, κινδυνεύεις να τιμωρηθείς. Και η Ρεάλ δεινοπάθησε σε ένα ματς που έδειχνε του χεριού της. Οι Μερένγκες έχαναν τη μια ευκαιρία μετά την άλλη απέναντι στη Μαρσέιγ, η οποία κρατιόταν όρθια χάρη στον απίθανο Ρούλι που είχε υψώσει τείχος στους Μαδριλένους. Κι αφού βρέθηκαν πίσω στο σκορ έπαιξαν με τη φωτιά, αλλά κατάφεραν να γυρίσουν το ματς με δυο εύστοχα πέναλτι του Μπαπέ και να πάρουν τη νίκη με 2-1, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από το 72΄εξαιτίας της αποβολής του Καρβαχάλ.

Ο αγώνας ξεκίνησε με καταιγισμό ευκαιριών για τους γηπεδούχους, με τον Μπαπέ να απειλεί στα πρώτα δευτερόλεπτα με άστοχο ψαλιδάκι. Στο 6΄ο Μασταντουοόνο σημάδεψε το δοκάρι από δύσκολη γωνία, , ενώ στο 10΄ο Ρούλι με τρομερή επέμβαση σταμάτησε τον Μπαπέ σε τετ-α-τετ. Κάπου εκεί κι αφού η Μαρσέιγ έμεινε... ζωντανή, κατάφερε να προηγηθεί.

Στο 22΄κι έπειτα από λάθος του Γκιουλέρ στη μεσαία γραμμή, ο Γουεά βρέθηκε απέναντι από τον Κουρτουά και τον εκτέλεσε σην κλειστή του γωνία για το 2-1. Στο 29΄ωστόσο ο Ροντρίγκο κέρδισε πέναλτι στην περιοχή σε μαρκάρισμα του Κοντογκμπιά, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Κιλιάν Μπαπέ για το 1-1. Στο 33΄ο Ρούλι ήταν και πάλι παρών σε σουτάρα του Τσουαμενί, ενώ πέντε λεπτά αργότερα η Μαρσέιγ απάντησε με χαμένο τετ-α-τετ του Ομπαμεγιάνγκ.

Στο 45+3΄ο Μαστανουόνο βρέθηκε μια ανάσα από το γκολ με την εστία στο πιάτο, αλλά ο Ρούλι με φανταστική επέμβαση κράτησε την ισορροπία, η οποία διατηρήθηκε και στη φάση του 50΄σε οριζόντιο δοκάρι του Κιλιάν Μπαπέ. Στο δεύτερο μέρος η Μαρσέιγ ανέβασε την απόδοσή της και ισορρόπησε στο γήπεδο, ενώ στο 72΄απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα όταν ο Καρβαχάλ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για κουτουλιά στον Ρούλι.

Παρόλα αυτά, ο τελευταίος λόγος άνηκε στους Ισπανούς. Στο 81΄ο Βινίσιους κέρδισε (τουλάχιστον αμφιλεγόμενο) πέναλτι για χέρι στην περιοχή και ο Μπαπέ ευστόχησε ξανά για την ανατροπή. Ένα σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος, αφού ο Κουρτουά είχε την απάντηση στο δυνατό σουτ του Γκρίνγουντ στο 84΄μέσα από την περιοχή για να γλιτώσει τους γηπεδούχους από... δράμα στο φινάλε.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (74΄Ασένθιο), Μασταντουόνο (63΄Μπραΐμ Ντίαθ), Ροντρίγκο (63΄Βινίσιους), Μπαπέ

Μαρσέιγ (Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι): Ρούλι, Παβάρ, Μεντίνα, Μπαλέρντι, Έμερσον (78΄Μουρίγιο), Κοντογκμπιά (66΄Φερμίρεν), Χόιμπεργκ, Γκρίνγουντ, Ο΄Ράιλι (66΄Παϊσάο), Γουεά (78΄Γκουιρί), Ομπαμεγιάνγκ