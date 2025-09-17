Ο Βραζιλιάνος πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της «βασίλισσας» με τη Μαρσέιγ (2-1, 16/9), κατάσταση η οποία συνέβη για 2η φορά φέτος σε μόλις 5 ματς και... δείχνει τις προθέσεις του Τσάμπι Αλόνσο.

Αγχώθηκε, έμεινε με 10 παίκτες λόγω της ανόητης αποβολής του Καρβαχάλ, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης κατόρθωσε να κάνει πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League, επικρατώντας με 2-1 της Μαρσέιγ, χάρη στα δυο γκολ-πέναλτι του Μπαπέ.

Ωστόσο, πέρα από την προβληματική εμφάνιση στο χορτάρι, αρκετοί στάθηκαν και στην περίπτωση του Βινίσιους Τζούνιορ. Ο Βραζιλιάνος πέρασε ως αλλαγή στο 63ο λεπτό. Αυτή ήταν η 2η φορά σε μόλις 5 φετινά παιχνίδια της «βασίλισσας», που ο «Βίνι» ήρθε από τον πάγκο, και σίγουρα φανερώνει τις προθέσεις του Τσάμπι Αλόνσο γύρω από το πρόσωπο του 25χρονου winger.

Στις τάξεις των φίλων της Ρεάλ υπάρχει ανησυχία για τις εμφανίσεις αλλά και... απορία για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα, με την Cadena Ser να παρουσιάζει τους τρεις λόγους για τους οποίους θεωρεί πως ο Βινίσιους δεν είναι πλέον ''untouchable''.

Η κακή περσινή χρονιά

Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με... πέρυσι. Όντας ο απόλυτος σταρ των Μαδριλένων τα προηγούμενα χρόνια αλλά και... αγγίζοντας τη «Χρυσή Μπάλα», που εν τέλει κατέληξε στον Ρόδρι, ο Βινίσιους μπήκε στη σεζόν 2024-2025 ως τέτοιος (σσ απολύτος σταρ). Στο χορτάρι βέβαια αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, με τον Κιλιάν Μπαπέ να του παίρνει τον... θρόνο, γράφοντας μεγάλα νούμερα και πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Φαίνεται λοιπόν πως και εντός αποδυτηρίων ο Βραζιλιάνος έχει χάσει αυτή την «αύρα» που είχε ως πρωταγωνιστής των 15 φορές νικητών του Champions League, κατάσταση που φυσιολογικά επηρεάζει τη συμμετοχή και τη συνεισφορά του στο σύνολο.

Το... στυλ του Τσάμπι Αλόνσο

Μια δεύτερη αιτία μοιάζει να είναι η αγωνιστική φιλοσοφία του Τσάμπι Αλόνσο. Όπως ανέλυσαν δημοσιογράφοι που ειδικεύονται στο ρεπορτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης, η άφιξη του Αλόνσο επηρέασε τη συμβολή του 25χρονου εξτρέμ. Ο πρώην άσος των γηπέδων αρέσκεται περισσότερο σε ποδοσφαιριστές που μπορούν να κινηθούν στον άξονα, κάτι που ο Βινίσιους δεν είναι ειδικός.

Ο Βραζιλιάνος είναι εξαιρετικός στα «φτερά» της επίθεσης, δεν μπορεί όμως με την ίδια ευχέρεια να δημιουργήσει ή να απειλήσει από πιο κεντρικά, όπως για παράδειγμα πράττουν οι Γκιουλέρ, Μασταντουόνο, ή ακόμη και ο Ροντρίγκο.

Οι διαφωνίες για το νέο συμβόλαιο

Πριν τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο, τα ισπανικά μέσα μιλούσαν για δεδομένη συμφωνία της Ρεάλ με τον ποδοσφαιριστή, για περαιτέρω ανανέωση της συνεργασίας τους. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν προχώρησε επίσημα, με τη... δικαιολογία πως αυτό θα συνέβαινε μετά το πέρας της διοργάνωσης, στην οποία η «βασίλισσα» έφτασε ως τα ημιτελικά και την «βαριά» ήττα με 4-0 από την Παρί.

Ούτε όμως μετά το τουρνουά πήρε επίσημη μορφή το διαφαινόμενο deal των δυο πλευρών. Βάσει των τωρινών αναφορών, υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά συγκεκριμένους όρους στο συμβόλαιο, κατάσταση που δεδομένα παίζει τον δικό της ρόλο στην όλη... φάση με τον Βινίσιους που δείχνει να έχει χάσει την...αίγλη του.