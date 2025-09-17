Ο Ολυμπιακός αποκάλυψε με ποια εμφάνιση θα αγωνιστεί στον σημερινό αγώνα του Champions League κόντρα στη Πάφο.

Ο Ολυμπιακός κάνει σήμερα (17/09) πρεμιέρα στο Champions League, αγωνιζόμενος εναντίον της Πάφου στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «Ερυθρόλευκοι» παίζουν για πρώτη φορά στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 5 χρόνια και τη σεζόν 2020-2021.

Όλα είναι έτοιμα για τον σημερινό αγώνα, που θα διεξαχθεί στις 19:45 με παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων (υπολογίζεται ότι θα έρθουν λιγότεροι από 1000 Κυπρίους).

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, οι πρωταθλητές Ελλάδος δημοσίευσαν στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα την εμφάνιση με την οποία θα αγωνιστούν κόντρα στη Πάφο.

Ο Ολυμπιακός επέλεξε να παίξει με τη 1η εμφάνιση, την κλασσική ερυθρόλευκη με 5 αστέρια πάνω από το έμβλημά, καθώς την περσινή σεζόν επιλέχθηκε το επετειακό σήμα των 100 χρόνων.

🔴⚪✨​ Our colors for tonight!#Olympiacos #UCL #OLYPAF pic.twitter.com/N6X32HMIjk

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 17, 2025