Ολυμπιακός, Champions League: Ο «καυτός» Ταρέμι, ο... πρωτάρης Ελ Καμπί κι η εμπειρία Τσικίνιο-Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League με τον Ταρέμι να είναι ο παίκτης που ξέρει όσο κανείς στον Πειραιά τι εστί η εν λόγω διοργάνωση. Ο... πρωτάρης Ελ Καμπί αλλά κι η εμπειρία των Ποντένσε - Τσικίνιο!

Απόψε το βράδυ στις 19.45, ο Ολυμπιακός, θα υποδεχτεί στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Πάφο.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας επιστρέφουν στο Champions League, έχοντας ήδη στα ταμεία τους σχεδόν 30.000.000 ευρώ. Σας αναφέραμε σε προηγούμενο κείμενο πώς προκύπτουν αυτά τα ποσά από την UEFA.

Στο δια ταύτα... Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς, αλλά γενικότερα η φαρέτρα του είναι γεμάτη με βέλη έτοιμα να τρυπήσουν την κυπριακή άμυνα, που θα έρθει διαβασμένη και κλειστή στο φαληρικό γήπεδο.

O Ταρέμι που οδήγησε την Ίντερ στον τελικό κι οι έμπειροι Ποντένσε-Τσικίνιο

Ταρέμι: Ο πιο έμπειρος παίκτης στο ερυθρόλευκο ρόστερ στο Champions League με 38 ματς, 11 γκολ και 10 ασίστ. Ο Ιρανός στράικερ που συστήθηκε στον Πειραιά με 2 γκολ απέναντι στον Πανσερραϊκό με το... καλημέρα, είναι έτοιμος να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του. Είναι ο παίκτης που είχε συνεισφορά στην επική πρόκριση της Ίντερ επί της Μπαρτσελόνα με 4-3, δίνοντας ασίστ στον Φρατέζι στο 99' στο γκολ-πρόκριση στον τελικό με την Παρί.

Τσικίνιο: Ο 30χρονος αποτελεί σταθερά στα πλάνα του Βάσκου κόουτς κι απόψε πολύ δύσκολα δεν θα είναι στη βασική 11άδα. Εχει ήδη 17 συμμετοχές στη διοργάνωση των αστεριών (με τη Μπενφίκα όλες), ενώ είχε ασίστ στο 1-6 επί της Μακάμπι. Επιστρέφει στη διοργάνωση μετά τις 23/11 του 2023 όταν έπαιξε μόλις 1' στο 3-3 με την Ίντερ. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει αντιμετωπίσει Γιουβέντους, Παρί, Κλαμπ Μπριζ, Ζάλτσμπουργκ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ίντερ και Μακάμπι Χάιφα.

Ντάνιελ Ποντένσε: Ο Πορτογάλος μετρά μόλις 6 συμμετοχές. Αυτές ήταν το 2019 όταν μέτρησε με την ερυθρόλευκη φανέλα γεμάτα ματς απέναντι σε Τότεναμ (γκολ στο 2-2), Ερυθρό Αστέρα και Μπάγερν.

Παναγιώτης Ρέτσος: Εχει αγωνιστεί σε 2 ματς Champions League. Με τον Ολυμπιακό, όμως, θα είναι για πρώτη φορά διότι το 2019 έπαιξε με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν κόντρα σε Ατλέτικο και Λοκομοτίβ Μόσχας.

Μπιανκόν: Επιστρέφει στο Champions League, μετά το 2018 όταν κι αγωνίστηκε με τη Μονακό απέναντι σε Ατλέτικο και Ντόρτμουντ. Σ' αυτές τις δύο εμπειρίες ηττήθηκε η ομάδα του με 2-0 και σήμερα θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη!

Ελ Καμπί, ώρα να λάμψεις και στ' αστέρια

Ό,τι και να γράψουμε για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, τα πεπραγμένα του μιλούν από μόνα τους. Ο έμπειρος Μαροκινός στράικερ, έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ήδη 2 γκολ σε 3 ματς, ενώ στον Πειραιά κάποια στιγμή θα του κάνουν ένα άγαλμα, αφού είναι αυτός που με το δικό του γκολ στην Οpap Arena ήρθε το πρώτο ευρωπαϊκό του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο.

Σε 97 ματς έχει ήδη στείλει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με τον έφηβο στο στήθος 62 φορές, ενώ έχει και 10 ασίστ. Τι του λείπει; Να σκοράρει στο Champions League και ν' αρχίσει να γράφει και εκεί τη δική του ιστορία. Από σήμερα το βράδυ θα έχει κι αυτήν την ευκαιρία!

Πρώτη φορά στ' αστέρια οι: Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ορτέγα, Μπρούνο, Κοστίνια, Εσε, Νασιμέντο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης Ελ Καμπί