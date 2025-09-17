Με τα δύο πέναλτι που πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης στον χθεσινοβραδινό αγώνα του Champions League εναντίον της Μαρσέιγ, έγινε η ομάδα με τα περισσότερα πέναλτι στη ιστορία το θεσμού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε τη Μαρσέιγ με 2-1 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League που κρίθηκε από δύο πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Κιλιάν Μπαπέ, με το δεύτερο να χαρακτηρίζεται από τους Μασσαλούς τουλάχιστον ως «αμφισβητούμενο», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

«Το δεύτερο πέναλτι ήταν λίγο ντροπιαστικό και θα το έλεγα ακόμη και αν είχε δοθεί υπέρ μας», δήλωσε ο προπονητής του γαλλικού συλλόγου, Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι, μετά τον αγώνα.

«Είναι μια πολύ δύσκολη τιμωρία για να την αποδεχτώ, αλλά την έχω ήδη βιώσει εδώ πριν από επτά χρόνια (σ.σ. με τη Γιουβέντους το 2018). Έχω το ίδιο συναίσθημα», ήταν τα λόγια του Μεχντί Μπενάτια, αθλητικού διευθυντή της Μαρσέιγ.

Ο Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, ειδικός σε δεδομένα και στατιστικά στοιχεία στο ESPN γνωστός ως «MisterChip», ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό του στο «X» ότι με αυτό το δεύτερο πέναλτι, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε την Μπάγερν Μονάχου ως την ομάδα με τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Champions League.

Otro penalti a favor del Real Madrid, que ya supera al Bayern. https://t.co/C1MiXLI8nE

Η Κατάταξη με τα περισσότερα πέναλτι που έχουν δοθεί στην ιστορία του UEFA Champions League:

1) Ρεάλ Μαδρίτης: 63

2) Μπάγερν Μονάχου: 62

3) Μπαρτσελόνα: 56

4) Μάντσεστερ Σίτι: 37

5) Άρσεναλ: 36