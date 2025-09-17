Ντε Τσέρμπι: «Το δεύτερο πέναλτι της Ρεάλ είναι ντροπιαστικό»

Έξαλλος ο Ντε Τσέρμπι μετά το δεύτερο πέναλτι της Ρεάλ, με το οποίο κέρδισε την Μαρσέιγ με 2-1.

Ο Ντε Τσέρμπι είδε την Μαρσέιγ να προηγείται στο «Μπερναμπέου» και να βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ωστόσο παρά την αποβολή του Καρβαχάλ, οι Γάλλοι δε κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο γκολ, με την Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκει με δύο πέναλτι, πρώτα την ισοφάριση και μετά την ανατροπή.

Το πέναλτι που έφερε την ανατροπή για την ισπανική ομάδα, το κέρδισε ο Βινίσιους στο 81' για χέρι του αντιπάλου του και το εκτέλεσε εύστοχα ο Εμπαπέ.

Ο προπονητής της Μαρσέιγ μετά την λήξη του αγώνα, ήταν σε έξαλλη κατάσταση εξαιτίας και στις δηλώσεις του ανέφερε «Το δεύτερο πέναλτι είναι ντροπιαστικό, δεν ήταν, θα το έλεγα ακόμα κι αν ήταν υπέρ της ομάδας μου. Δεν είναι ποτέ πέναλτι».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν θεωρεί ότι το πέναλτι η Ρεάλ το κέρδισε λόγω του κύρους της, απάντησε «Όχι, όταν λέω ότι είναι ντροπή δεν υπάρχει κάποια σκέψη από πίσω. Λέω ότι δεν είναι πέναλτι και θα το πω και αν συμβεί υπέρ μας… Αυτό που έγινε με τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ… αν ο σημερινός διαιτητής ήταν Βόσνιος… Δεν σκέφτομαι τίποτα απ’ όλα αυτά».