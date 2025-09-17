Ντε Τσέρμπι: «Το δεύτερο πέναλτι της Ρεάλ είναι ντροπιαστικό»
Ο Ντε Τσέρμπι είδε την Μαρσέιγ να προηγείται στο «Μπερναμπέου» και να βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ωστόσο παρά την αποβολή του Καρβαχάλ, οι Γάλλοι δε κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο γκολ, με την Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκει με δύο πέναλτι, πρώτα την ισοφάριση και μετά την ανατροπή.
Το πέναλτι που έφερε την ανατροπή για την ισπανική ομάδα, το κέρδισε ο Βινίσιους στο 81' για χέρι του αντιπάλου του και το εκτέλεσε εύστοχα ο Εμπαπέ.
Ο προπονητής της Μαρσέιγ μετά την λήξη του αγώνα, ήταν σε έξαλλη κατάσταση εξαιτίας και στις δηλώσεις του ανέφερε «Το δεύτερο πέναλτι είναι ντροπιαστικό, δεν ήταν, θα το έλεγα ακόμα κι αν ήταν υπέρ της ομάδας μου. Δεν είναι ποτέ πέναλτι».
Δείτε ΕπίσηςΡεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1: Γκρέμισε το... τείχος Ρούλι με ανατροπή από την άσπρη βούλα
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν θεωρεί ότι το πέναλτι η Ρεάλ το κέρδισε λόγω του κύρους της, απάντησε «Όχι, όταν λέω ότι είναι ντροπή δεν υπάρχει κάποια σκέψη από πίσω. Λέω ότι δεν είναι πέναλτι και θα το πω και αν συμβεί υπέρ μας… Αυτό που έγινε με τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ… αν ο σημερινός διαιτητής ήταν Βόσνιος… Δεν σκέφτομαι τίποτα απ’ όλα αυτά».
🚨🗣️ Roberto De Zerbi on Real Madrid's 2nd penalty: "It's never a penalty. It's shameful! After the match against Real Sociedad, everyone was talking about the injustice against Real Madrid...." pic.twitter.com/dLFRleu6Vk— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.