Ο Ολυμπιακός στο Champions League: Πώς προκύπτουν τα 29 εκατ. που έχει εξασφαλίσει
- Πώς προκύπτουν τα έσοδα του Ολυμπιακού στο Champions League
- Πώς υπολογίζεται το ποσό που θα πάρει ο κάθε σύλλογος:
- Τα λεφτά που προκύπτουν από νίκες και ισοπαλίες
- Επιπλέον μπόνους:
- Πριμ για το UEFA Super Cup 2026:
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League ύστερα από 5 χρόνια ούσα η μόνη ελληνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, μπαίνοντας στη League Phase της διοργάνωσης των αστεριών έχουν εξασφαλισμένα έσοδα που αγγίζουν τα 30.000.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, το ποσό που θα μπει στα ερυθρόλευκα ταμεία ακόμα κι αν δεν πάρουν οι Πειραιώτες ούτε έναν βαθμό στους 8 αγώνες που θα δώσουν φτάνουν τα 29.002.000 ευρώ.
Ο Ολυμπιακός είναι στην 30ή θέση από τις 36 ομάδες που θα δούμε στη διοργάνωση με βάση τα έσοδα. Πίσω του είναι ομάδες όπως οι Αθλέτικ Μπιλμπάο, Γαλατασαράι, Καραμπάγκ, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, Πάφος και Καραμάτ Αλμάτι.
Με το που μπαίνεις στη League Phase έχει στο παντελόνι ήδη 18,62 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα.
Από εκεί και πέρα, οι ομάδες παίρνουν ένα ποσό από το Value Pillar. Από τον ας τον ποιύμε «Πυλώνας Αξίας», ο οποίος χωρίζεται σε δύο μέρη.
Από το πρώτο μέρος που αφορά την 5ετή προυσία των ομάδων και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο Ολυμπιακός απ' εδώ θα πάρει 5.600.000 ευρώ, ενώ από το μέρος που αφορά τη 10ετή παρουσία των ομάδων, οι ερυθρόλευκοι θα λάβουν 4.500.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όλες οι ομάδες ακόμα κι αν τερματίσουν με 0 βαθμούς θα λάβουν άλλες 275.000 ευρώ.
[🔵 UCL Prize Money rankings - 💰Guaranteed minimums for all 36 teams (as of 14 Sep)]— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 14, 2025
🔝 Top earner:
€64.3m 🏴 Man City
🔽 Bottom earner:
€20.5m 🇰🇿 Kairat
📊 Average starting position:
€42.6m
🪙 Sums for each club include:
▪️ Starting fee (€18.62m)
▪️ Value Pillar… pic.twitter.com/XB11DRMo5Z
Πώς υπολογίζεται το ποσό που θα πάρει ο κάθε σύλλογος:
- Υπολογίζονται δύο κατατάξεις: με βάση την τηλεοπτική αξία της χώρας και τον 5ετή συντελεστή UEFA του συλλόγου.
- Γίνεται ο μέσος όρος των θέσεων για κάθε σύλλογο.
- Ορίζεται η τελική θέση από αυτόν τον μέσο όρο.
- Καταβάλλεται αντίστοιχο ποσό με βάση τη θέση, από 1 έως 36 μερίδια, ξεκινώντας από €935.000 ανά μερίδιο.
Τα λεφτά που προκύπτουν από νίκες και ισοπαλίες
- Νίκη: €2.100.000 ανά αγώνα
- Ισοπαλία: €700.000 ανά αγώνα
Τα μη διανεμημένα ποσά από ισοπαλίες (€700.000 ανά ματς) θα κατανεμηθούν αναλογικά με βάση την τελική κατάταξη της φάσης της League Phase
Επιπλέον μπόνους:
- Θέσεις 1 έως 8: +€2.000.000 η κάθε ομάδα
- Θέσεις 9 έως 16: +€1.000.000 η κάθε ομάδα
- Πρόκριση στα play-offs (πριν τους «16»): +€1.000.000
- Πρόκριση στους «16»: +€11.000.000
- Πρόκριση στα προημιτελικά: +€12.500.000
- Πρόκριση στα ημιτελικά: +€15.000.000
- Πρόκριση στον τελικό: +€18.500.000
- Κατάκτηση του Champions League: +€6.500.000 επιπλέον
Πριμ για το UEFA Super Cup 2026:
Οι δύο ομάδες που θα συμμετάσχουν θα πάρουν +€4.000.000 η κάθε μία κι ο νικητής του Super Cup θα λάβει +€1.000.000 επιπλέον
