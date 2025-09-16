Ολυμπιακός: Αποστολή χωρίς Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, μέσα ο Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός

bet365

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για το Ολυμπιακός - Πάφος, όπου λείπουν τα ονόματα του τιμωρημένου Τζολάκη και των Ζέλσον - Γιάρεμτσουκ.

Ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Πάφο. Αναμενόμενα εκτός είναι ο τιμωρημένος - λόγω της αποβολής του με τη Μπόντο - Τζολάκης και οι τραυματίες Ζέλσον - Γιάρετσουκ. Στα ονόματα που γνωστοποιήθηκαν από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ είναι αυτό του Ροντινέι. Η αποστολή ανά θέσεις:

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Έξαρχος

 

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Ταρέμι

@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα