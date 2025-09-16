Ολυμπιακός: Αποστολή χωρίς Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, μέσα ο Ροντινέι
Ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Πάφο. Αναμενόμενα εκτός είναι ο τιμωρημένος - λόγω της αποβολής του με τη Μπόντο - Τζολάκης και οι τραυματίες Ζέλσον - Γιάρετσουκ. Στα ονόματα που γνωστοποιήθηκαν από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ είναι αυτό του Ροντινέι. Η αποστολή ανά θέσεις:
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Έξαρχος
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος και Μπρούνο
Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Ταρέμι
