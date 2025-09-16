Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για το Ολυμπιακός - Πάφος, όπου λείπουν τα ονόματα του τιμωρημένου Τζολάκη και των Ζέλσον - Γιάρεμτσουκ.

Ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Πάφο. Αναμενόμενα εκτός είναι ο τιμωρημένος - λόγω της αποβολής του με τη Μπόντο - Τζολάκης και οι τραυματίες Ζέλσον - Γιάρετσουκ. Στα ονόματα που γνωστοποιήθηκαν από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ είναι αυτό του Ροντινέι. Η αποστολή ανά θέσεις:

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Έξαρχος

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Ταρέμι