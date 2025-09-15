Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες για την πορεία του στο Champions League
Το Champions League επιστρέφει και μαζί του και ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από 5 χρόνια δίνουν ξανά ραντεβού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) υποδέχονται την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε μια δύσκολη κλήρωση, αφού πέραν από τους πρωταθλητές Κύπρου, καλείται να αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Άρσεναλ (1/10, εκτός), Μπαρτσελόνα (21/10, εκτός), Αϊντχόφεν (4/11, εντός), Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, εντός) Καϊράτ (9/12, εκτός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1/26, εντός) και Άγιαξ (28/1, εκτός).
Δείτε ΕπίσηςΒαλβέρδε-Μεντιλίμπαρ: Ευχές για διασταύρωση Ολυμπιακού-Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Champions League (vid)
Ο στόχος για είσοδο στην 24αδα μοιάζει δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος, με κάθε παιχνίδι να έχει την σημασία του. Οι πιθανότητες πάντως είναι... οριακά με το μέρος των Πειραιωτών. Σύμφωνα με ανάλυση της Opta, ο Ολυμπιακός αναμένεται να τερματίσει στην 23η θέση της ενιαίας βαθμολογίας, άρα και να συνεχίσει στην ενδιάμεση φάση του θεσμού.
Σύμφωνα με την ανάλυση, οι αναμενόμενοι πόντοι του (Xpoints) είναι 9.89, και του δίνουν 50.94% πιθανότητες να συνεχίσει το ταξίδι του στα αστέρια. Στη συνέχεια ωστόσο το ποσοστό «πέφτει» κατά πολύ, αφού του δίνεται μόλις 8.06% για να βρεθεί στους «16», 6.90% για τα προημιτελικά, 1.59% για την τετράδα και 0.35% για τον μεγάλο τελικό.
Ποια είναι τα φαβορί για το τρόπαιο
Αν πάμε τώρα μέχρι... το τέλος του δρόμου, πρώτο φαβορί για το τρόπαιο είναι η Λίβερπουλ με 20.12%, ακολουθεί με 16.33% η Άρσεναλ, 11.09% έχει η κάτοχος Παρί, ενώ πολύ κοντά είναι Μάντσεστερ Σίτι (8.65%) και Μπαρτσελόνα (8.51%), με την Ρεάλ Μαδρίτης να συγκεντρώνει μόλις 6.20% των πιθανοτήτων.
Φυσικά, όλα αυτά είναι άκρως μεταβαλλόμενα, αλλάζουν από τη μια αγωνιστική στην άλλη και σίγουρα μέσα στη σεζόν θα δούμε διαφορετικές ομάδες σε διαφορετικές «θέσεις». Τέλος, να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάρτηση της Opta, η Πάφος πρόκειται τα τερματίσει 32η, άρα και εκτός συνέχειας.
𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 2025-26— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 15, 2025
Our UEFA Champions League stats hub has live Opta supercomputer predictions, which will update on every day of the season.
Check out the latest projections ahead of the 2025-26 season start tomorrow...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.