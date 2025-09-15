Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος να επιστρέψει στην ποδοσφαιρική ελίτ και γνωστή πλατφόρμα ανάλυσης παρουσιάζει όλες τις πιθανότητες των ομάδων στη φετινή διοργάνωση.

Το Champions League επιστρέφει και μαζί του και ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από 5 χρόνια δίνουν ξανά ραντεβού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) υποδέχονται την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε μια δύσκολη κλήρωση, αφού πέραν από τους πρωταθλητές Κύπρου, καλείται να αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Άρσεναλ (1/10, εκτός), Μπαρτσελόνα (21/10, εκτός), Αϊντχόφεν (4/11, εντός), Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, εντός) Καϊράτ (9/12, εκτός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1/26, εντός) και Άγιαξ (28/1, εκτός).

Ο στόχος για είσοδο στην 24αδα μοιάζει δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος, με κάθε παιχνίδι να έχει την σημασία του. Οι πιθανότητες πάντως είναι... οριακά με το μέρος των Πειραιωτών. Σύμφωνα με ανάλυση της Opta, ο Ολυμπιακός αναμένεται να τερματίσει στην 23η θέση της ενιαίας βαθμολογίας, άρα και να συνεχίσει στην ενδιάμεση φάση του θεσμού.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι αναμενόμενοι πόντοι του (Xpoints) είναι 9.89, και του δίνουν 50.94% πιθανότητες να συνεχίσει το ταξίδι του στα αστέρια. Στη συνέχεια ωστόσο το ποσοστό «πέφτει» κατά πολύ, αφού του δίνεται μόλις 8.06% για να βρεθεί στους «16», 6.90% για τα προημιτελικά, 1.59% για την τετράδα και 0.35% για τον μεγάλο τελικό.

Ποια είναι τα φαβορί για το τρόπαιο

Αν πάμε τώρα μέχρι... το τέλος του δρόμου, πρώτο φαβορί για το τρόπαιο είναι η Λίβερπουλ με 20.12%, ακολουθεί με 16.33% η Άρσεναλ, 11.09% έχει η κάτοχος Παρί, ενώ πολύ κοντά είναι Μάντσεστερ Σίτι (8.65%) και Μπαρτσελόνα (8.51%), με την Ρεάλ Μαδρίτης να συγκεντρώνει μόλις 6.20% των πιθανοτήτων.

Φυσικά, όλα αυτά είναι άκρως μεταβαλλόμενα, αλλάζουν από τη μια αγωνιστική στην άλλη και σίγουρα μέσα στη σεζόν θα δούμε διαφορετικές ομάδες σε διαφορετικές «θέσεις». Τέλος, να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάρτηση της Opta, η Πάφος πρόκειται τα τερματίσει 32η, άρα και εκτός συνέχειας.