Βαλβέρδε-Μεντιλίμπαρ: Ευχές για διασταύρωση Ολυμπιακού-Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Champions League (vid)

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε συμμετέχουν σ' ένα εκπληκτικό βίντεο που δημιούργησαν Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο ενόψει της έναρξης του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ριχτεί στη «μάχη» του Champions League, υποδεχόμενος την Πάφο στο «Γ.Καραϊσκάκης» την προσεχή Τετάρτη (17/9). Οι Ερυθρόλευκοι είναι ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ύστερα από πέντε χρόνια και θέλουν να ξεκινήσουν δυναμικά ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρεθούν και στα Play Offs.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας παλιός γνώριμος και πολύ αγαπημένος από τον κόσμο των Πειραιωτών, θέλησε να ευχηθεί στον Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ και στους παίκτες του. Πρόκειται για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, νυν προπονητή της Μπιλμπάο, η οποία βρίσκεται επίσης στη League Phase. Ο ίδιος πριν την πρεμιέρα ευχήθηκε επιτυχία σε αμφότερες τις ομάδες, ενώ στη συνέχεια οι Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ έστειλαν με τη σειρά τους τα δικά τους μηνύματα.

Τέλος, ο Μεντιλίμπαρ ανταπέδωσε τις ευχές και υποστήριξε πως θα ήταν εξίσου υπέροχο το να διασταυρωθούν οι δρόμοι των δύο ομάδων και στη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.