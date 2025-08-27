Καϊράτ Αλμάτι: Viral γάμος στο Καζακστάν που... διεκόπη για τη διαδικασία των πέναλτι με τη Σέλτικ (vid)
Πιο ονειρική βραδιά από αυτή απέναντι στη Σέλτικ το βράδυ της Τετάρτης (26/8) δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι φίλαθλοι της Καϊράτ Αλμάτι. Η ομάδα από το Καζακστάν, επικράτησε των Σκωτσέζων στη ρώσικη ρουλέτα και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Καϊράτ Αλμάτι - Σέλτικ 0-0 (3-2 πεν): «Μπαμ» στο Καζακστάν, τέζαρε τους Σκωτσέζους για μια ιστορική πρόκριση!
Ένα βράδυ σίγουρα αξέχαστο ακόμη και για όσους δεν ήταν στο... γήπεδο, αφού τις τελευταίες ώρες ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει για προφανείς λόγους το απόλυτο viral!
Η διαδικασία των πέναλτι οδήγησε στην προσωρινή διακοπή μίας... γαμήλιας δεξίωσης με την γιγαντοοθόνη στην αίθουσα εκδηλώσεων να μεταδίδει live την προσπάθεια των παικτών της Καϊράτ! Οι παρευρισκόμενοι σταμάτησαν ό,τι έκαναν και έμειναν να παρακολουθούν και φυσικά να πανηγυρίζουν στο τέλος την μεγάλη πρόκριση της Καϊράτ, προσφέροντας ένα απολαυστικό σκηνικό.
Δείτε το βίντεο:
In 🇰🇿 Kazakhstan people paused their wedding to watch Kairat’s penalty shootout together 😂 pic.twitter.com/6oT8Kck9EL— failed (@unnamedbutalone) August 27, 2025
