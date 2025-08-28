Το Gazzetta παρουσιάζει τις Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφο και Καϊράτ, τις τέσσερις αντιπάλους που κάνουν τον Ολυμπιακό να ονειρεύεται εν όψει της League Phase του Champions League.

Το νέο σύστημα της κλήρωσης του Champions League υπέβαλε τον Ολυμπιακό σε... σκωτσέζικο ντουζ. Έφερε στον δρόμο του γίγαντες από τα πρώτα δύο γκρουπ δυναμικότητας, ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Άρσεναλ, εκτός της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Όμως, στα επόμενα γκρουπ δυναμικότητας, το τρίτο και το τέταρτο οι «ερυθρόλευκοι» είδαν να κληρώνονται με ομάδες που δεν τον... τρομάζουν. Ο λόγος για την Αϊντχόφεν, τον Άγιαξ, την Πάφο και την Καϊράτ.

Η πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν που... κατακρεουργήθηκε

Η PSV προσγειώθηκε στο Champions League ως πρωταθλήτρια Ολλανδίας. Και για να ανέβει στον θρόνο της Eredivisie χρειάστηκε να κάνει κάτι σαν... θαύμα. Η Αϊντχόφεν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη «λιποθυμία» του Άγιαξ και ανέτρεψε διαφορά εννέα βαθμών στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές για να κάνει το back to back πρωταθλημάτων με την 26η Eredivisie της ιστορίας της.

Το καλοκαίρι βέβαια, η PSV άλλαξε δραματικά, χάνοντας ουσιαστικά τις πιο ποιοτικές της μονάδες. Η επιθετική της γραμμή... κατακρεουργήθηκε αφού οι δύο φοβεροί εξτρέμ Νόα Λανγκ και Γιοάν Μπακαγιόκο πουλήθηκαν σε Νάπολι και Λειψία αντίστοιχα, ο μεσοεπιθετικός Μαλίκ Τίλμαν έφυγε για την Μπάγερ Λεβερκούζεν και ο... γερόλυκος Λουκ Ντε Γιονγκ αποχώρησε ως ελεύθερος. Παρελθόν αποτέλεσε επίσης και ο σημαντικότατος στόπερ Ολιβιέ Μποσκαλί.Στις θέσεις τους ήρθαν παίκτες χωρίς τρελές παραστάσεις όπως ο Ντένις Μαν, ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ και ο Αλασάν Πλεά.

Η απόλυτη σταθερά της Αϊντχόφεν βέβαια είναι ο Πίτερ Μπος. Ο Ολλανδός κόουτς κάνει εξαιρετική δουλειά από το 2023, έχει φτιάξει μια από τις πιο επιθετικές ομάδες στην Ευρώπη και παίρνει πια την αναγνώριση που του αξίζει. Στο περυσινό Champions League, η Αϊντχόφεν έβγαλε νοκ-άουτ τη Γιουβέντους στα play-offs και στους «16» αποκλείστηκε από την Άρσεναλ.

Ο Άγιαξ της νέας σελίδας

Όπως είπαμε και παραπάνω, για να στεφθεί Πρωταθλήτρια στην Ολλανδία η Αϊντχόφεν, έπρεπε ο Άγιαξ να «αυτοκτονήσει». Ο Αίαντας έδειχνε έτοιμος να επιστρέψει στον θρόνο του, κρατούσε το στέμμα στα χέρια του αλλά έβγαλε τα ματάκια του και μετρώντας δύο ισοπαλίες και δύο ήττες στις πέντε τελευταίες δραματικές αγωνιστικές έμεινε με το... αχ. Ως συνέπεια αυτού, ο Φραντσέσκο Φαριόλι αποχώρησε με δάκρυα από την ομάδα, υπέβαλε την παραίτησή του και ο Άγιαξ έκανε στροφή στο DNA του.

Επέλεξε τον Τζον Χάιτινγκα ως εκλεκτό του και τον άρπαξε από τη Λίβερπουλ, όπου ήταν βοηθός του Σλοτ, για να του δώσει την πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής. Άλλαξε σελίδα ο Αίαντας, που όμως απέφυγε τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ του. Η σημαντικότερη αποχώρηση ήταν αυτή του αμυντικού Γιόρελ Χάτο που πουλήθηκε στην Τσέλσι, ενώ στην ομάδα ήρθαν παίκτες όπως ο 21χρονος μεσοεπιθετικός Όσκαρ Γκλουκ και Ιάπωνας στόπερ Κο Ιτακούρα.

Την περυσινή σεζόν, ο Αίαντας έφτασε μέχρι τους «16» του Europa League, όπου αποκλείστηκε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η... σταχτοπούτα Πάφος

Όσοι δεν είχαν ασχοληθεί και τόσο μαζί της, δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να τη μάθουν φέτος το καλοκαίρι. Άλλωστε, η Πάφος φρόντισε να τρελάνει κόσμο στα προκριματικά του Champions League.

Έκανε τρεις σερί προκρίσεις, πέταξε εκτός τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Ντινάμο Κιέβου και τον Ερυθρό Αστέρα με το φανταστικό τέρμα του Ζάζα στο φινάλε και εξασφάλισε την παρθενική της παρουσία σε ομίλους ή League Phase του Champions League. Τα πάει καλά με το να γράφει ιστορία αυτή η έκδοση της Πάφου.

Το έκανε και την περυσινή σεζόν, όταν και κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα στην Κύπρο, για να κεφαλαιοποιήσει την τρομερή της άνοδο από τις χαμηλές κατηγορίες στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Μάλιστα τα έχει καταφέρει με μια σειρά παικτών γνώριμων στην Ελλάδα, από τα περάσματά τους εδώ. Ο λόγος για τους Μουαμέρ Τάνκοβιτς (ΑΕΚ), Πεπέ (Ολυμπιακός), Μπρούνο (Ατρόμητος, Ολυμπιακός), Πηλέας (Πανσερραϊκός). Το σπουδαιότερο όπλο της κυπριακής ομάδας όμως είναι δεδομένα ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο που από το 2023 και μετά κάνει εξαιρετική δουλειά στην Πάφο και έχει φτιάξει ένα σύνολο με τη δική του σφραγίδα.

Η Καϊράτ του «παραμυθιού»

Η φάση είναι «ζήσαμε να δούμε την Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League»... Όμως η ομάδα από το Καζακστάν κέρδισε με το σπαθί της την πρόκρισή της στη League Phase κι έγραψε το πιο όμορφο παραμύθι των προκριματικών. Φυσικά, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που φτάνει μέχρι αυτή τη φάση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ως πρωταθλήτρια, πήρε το εισιτήριό της και σόκαρε κατά σειρά τις Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Κουπς και Σέλτικ, την οποία λύγισε στα πέναλτι. Θα το... ζήσει χωρίς φόβο, όμως η αλήθεια είναι πως οι δυνατότητές της φαντάζουν πολύ περιορισμένες για αυτό το επίπεδο. Αποτελείται κυρίως από Καζάκους παίκτες και η σημαντικότερη μονάδα της είναι ο 18χρονος επιθετκός Ραμαζάν Μπαγκντάτ που έχει αφήσει υποσχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως αγωνίζεται στην πόλη Αλμάτι του Καζακστάν, 4200 χιλιόμετρα μακριά από τον Πειραιά!