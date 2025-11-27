Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε: Η Κοπεγχάγη υποδέχθηκε τους 10 οπαδούς της Καϊράτ που ταξίδεψαν στην Δανία (vid)
Η Κοπεγχάγη υποδέχθηκε χθες (26/11) την Καϊράτ Αλμάτι στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 3-2 σε έναν αγώνα που εκτυλίχθηκε σε «ροντέο» στα τελευταία λεπτά, με τους φιλοξενούμενους να έχουν αρκετές ευκαιρίες να ισοφαρίσουν το παιχνίδι.
Το highlight της βραδιάς όμως ήρθε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα λίγο πρίν την σέντρα του αγώνα η Κοπεγχάγη αποφάσε να τιμήσει τους 10 γενναίους ήρωες που έκαναν ένα ταξίδι άνω των 5000 χιλιομέτρων από το Αλμάτι για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Μάλιστα οι άνθρωποι της δανέζικης ομάδας έδωσαν αναμνηστικά δώρα και γλύκα στους Καζάκους, με τους φιλάθλους των γηπεδούχων να τους χειροκροτούν και να τους επευφημούν για το γενναίο ταξίδι τους.
Ο σύλλογος δημοσίευσε ακόμη μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο «X», στην οποία έγραψε ότι: «Το να ταξιδεύεις 5.000 χιλιόμετρα για να υποστηρίξεις την ομάδα σου είναι τιμητικό. 10 οπαδοί της ομάδας σας έκαναν το ταξίδι από το Αλμάτι, κάτι που θέλουμε να αναγνωρίσουμε ως σύλλογος. Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο. Ευχόμαστε σε όλους τους οπαδούς έναν υπέροχο αγώνα Champions League απόψε».
Travelling 5,000 km to support your team is honorable.— F.C. København (@FCKobenhavn) November 26, 2025
10 away supporters made the journey from Almaty — something we want to acknowledge as a club.
Football without fans would never be the same.
We wish all fans a great Champions League game tonight.#UCL #fcklive @fc_kairat pic.twitter.com/vt4tQPfJLu
