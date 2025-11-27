Η Κοπεγχάγη πριν από τον αγώνα εναντίον της Καϊράτ, τίμησε τους 10 φιλάθλους των φιλοξενούμενων που ταξίδεψαν 5000 χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η Κοπεγχάγη υποδέχθηκε χθες (26/11) την Καϊράτ Αλμάτι στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και επικράτησε με 3-2 σε έναν αγώνα που εκτυλίχθηκε σε «ροντέο» στα τελευταία λεπτά, με τους φιλοξενούμενους να έχουν αρκετές ευκαιρίες να ισοφαρίσουν το παιχνίδι.

Το highlight της βραδιάς όμως ήρθε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα λίγο πρίν την σέντρα του αγώνα η Κοπεγχάγη αποφάσε να τιμήσει τους 10 γενναίους ήρωες που έκαναν ένα ταξίδι άνω των 5000 χιλιομέτρων από το Αλμάτι για να παρακολουθήσουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μάλιστα οι άνθρωποι της δανέζικης ομάδας έδωσαν αναμνηστικά δώρα και γλύκα στους Καζάκους, με τους φιλάθλους των γηπεδούχων να τους χειροκροτούν και να τους επευφημούν για το γενναίο ταξίδι τους.

Ο σύλλογος δημοσίευσε ακόμη μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο «X», στην οποία έγραψε ότι: «Το να ταξιδεύεις 5.000 χιλιόμετρα για να υποστηρίξεις την ομάδα σου είναι τιμητικό. 10 οπαδοί της ομάδας σας έκαναν το ταξίδι από το Αλμάτι, κάτι που θέλουμε να αναγνωρίσουμε ως σύλλογος. Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο. Ευχόμαστε σε όλους τους οπαδούς έναν υπέροχο αγώνα Champions League απόψε».