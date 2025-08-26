Αυτό κι αν ήταν... βόμβα! Η Καϊράτ από το Καζακστάν κράτησε στο μηδέν τη Σέλτικ στα 120 λεπτά (0-0) και την εκτέλεσε στη ρώσικη ρουλέτα για να προκριθεί για πρώτη φορά στο Champions League.

Τα όνειρα είναι για τους... τολμηρούς! Και η Καϊράτ Αλμάτι κέρδισε με το σπαθί της το δικαίωμα να ονειρεύεται. Μόνο που τώρα μιλάμε για απτή πραγματiκότητα. Πριν από τους διπλούς αγώνες κόντρα στη Σέλτικ, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που της έδιναν πιθανότητες. Μόνο εκείνη πίστευε στον εαυτό της. Και στο τέλος δικαιώθηκε. Αφού κράτησε (ξανά) τη Σέλτικ στο μηδέν, αυτή τη φορά για 120 λεπτά κανονικής διάρκειας και παράτασης, η Καϊράτ από το Καζακστάν λύγισε τους Σκωτσέζους με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Champions League.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια φλύαρη κατοχή της μπάλας για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, γκολ όμως δεν βρήκε απέναντι στον εξαιρετικό γκολκίπερ των γηπεδούχων και μοιραία η πρόκριση κρίθηκε στη ρώσικη ρουλέτα. Εκεί οι Ίντα, ΜακΚόουαν και Μαέντα... λύγισαν και υπέγραψαν την καταδίκη της Σέλτικ, με την Καϊράτ να επικρατεί 3-2 στα πέναλτι και να φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Μια διαδρομή που ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο και κατέληξε μέχρι τη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης, αποκλείοντας κατά τη σειρά τις Ολίμπια Λιουμπλιάνας, KuPS, Σλόβαν Μπρατισλάβας και στο τέλος τη Σέλτικ. Μια βραδιά ιστορική τόσο για την Καϊράτ, όσο και ολόκληρο το ποδόσφαιρο του Καζακστάν, το οποίο μόλις μια φορά στο παρελθόν εκπροσωπήθηκε σε τελική φάση Champions League: Πίσω στη σεζόν 2015-2016 όταν η Αστάνα είχε γράψει το δικό της παραμύθι.

