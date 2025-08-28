Γκλάζερ στο Gazzetta για την ιστορική είσοδο της Καϊράτ στο Champions League: «Μια πρόκριση για όλο το Καζακστάν και τα παιδιά του» (vid)

Το φετινό League Stage του Champions League θα περιέχει αρκετές εκπλήξεις και μία από αυτές είναι η Καϊράτ Αλμάτι. Ο πρώην χαφ του ΟΦΗ και βασικό στέλεχος των Καζάκων, Νταν Γκλάζερ, μοιράστηκε στο Gazzetta τα συναισθήματα του για αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Στο μεταγραφικό παζάρι του 2023 ο ΟΦΗ είχε προχωρήσει σε μία σπουδαία προσθήκη καθώς ενισχύθηκε στη μεσαία γραμμή με τον διεθνή χαφ, Ισραηλικός Νταν Γκλάζερ, ο οποίος για μία σεζόν είχε κάνει τη διαφορά με την ποιότητα του στο κλαμπ.

Από εκείνη τη χρονιά, ο 28χρονος μέσος πλέον θα ζήσει το ευρωπαϊκό όνειρο καθώς κατάφερε με την Καϊράτ Αλμάτι να φτάσει στο League Stage του Champions League. Η ομάδα του Καζακστάν έγινε η ανατολικότερη ομάδα που θα βρίσκεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ενώ η ίδια θα δώσει για πρώτη φορά το παρών.

🇰🇿 Kairat Almaty qualified for the UCL tonight



This is where they play and yes that is the border with China pic.twitter.com/HIPD924E9B — Zealand (@theoldzealand) August 26, 2025

Ο ίδιος είναι βασικό και αναντικατάστατο μέλος στο ρόστερ των Καζάκων, οι οποίοι πέρασαν από τα εμπόδια των Ολίμπια Λιουμπλιάνα, KuPS και Σλόβαν Μπρατισλάβας πριν κάνει την έκπληξη και αφήσει εκτός συνέχειας και την Σέλτικ επικρατώντας στα πέναλτι μετά από 120' χωρίς γκολ (0-0).

Το Gazzetta εντόπισε τον πρώην χαφ του ΟΦΗ και εκείνος άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για τα συναισθήματα που έζησε εκείνη τη βραδιά, το πόσο σημαντική στιγμή ήταν για την ομάδα του και το ποδόσφαιρο στο Καζακστάν αλλά και οι επιλογές για την κλήρωση...

Αναλυτικά:

- Βρίσκεσαι στα... αστέρια του Champions League. Χρειάστηκε να περάσετε τέσσερις ομάδες για να το καταφέρετε. Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε μέχρι εκεί και ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας;

«Ο δρόμος προς το Champions League ήταν δύσκολος. Ξεκινήσαμε από την πρώτη φάση. Ξέραμε ότι η πρώτη φάση εναντίον της Λιουμπλιάνα ήταν η πιο σημαντική, επειδή σε αυτή την περίπτωση η ομάδα παίρνει την κατάταξη από την αντίπαλη ομάδα. Δεν κοιτάξαμε πολύ μπροστά. Θέλαμε να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι και να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα και παιχνίδι με το παιχνίδι. Σε κάθε ματς δεν πίστευαν σε εμάς και όλοι πίστευαν ότι θα αποκλειστούμε. Πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν δυνατό, με σκληρή δουλειά».

- Θέλω να μου πεις τα συναισθήματα σου όταν ο Μαέντα έχασε το πέναλτι και προκριθήκατε;

«Μου πήρε πολύ χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε ότι τα καταφέραμε. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μια τεράστια έκρηξη συναισθημάτων. Πραγματικά στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

- Τι είπατε στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση;

«Ήμασταν χαρούμενοι μαζί στα αποδυτήρια, το αξίζαμε. Η μόνη ομάδα που έπαιξε στην πρώτη φάση και προκρίθηκε στο League Stage του Champions League. Δουλέψαμε σκληρά για αυτές τις στιγμές και ήμασταν χαρούμενοι μαζί».

- Αυτή η επιτυχία τη σημαίνει για την Καϊράτ και το ποδόσφαιρο στο Καζακστάν;

«Τα τελευταία χρόνια, το ποδόσφαιρο στο Καζακστάν βελτιώνεται, επενδύονται περισσότερα χρήματα και το πρωτάθλημα έχει βελτιωθεί. Υπάρχουν καλές ομάδες και παίκτες. Η πρόκρισή μας στο Champions League θα κάνει το κοινό να έρθει στα γήπεδα, θα κάνει τα μικρά παιδιά στη χώρα να ονειρεύονται να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Η χώρα εδώ τις τελευταίες 24 ώρες ήταν χαρούμενη και περήφανη. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της επιτυχίας».

- Τι το ξεχωριστό έχει το ποδόσφαιρο στο Καζακστάν;

«Το ποδόσφαιρο του Καζακστάν χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα και τις μάχες σώμα με σώμα. Τα παιχνίδια είναι πολύ κλειστά και εκτός από τις 3-4 κορυφαίες ομάδες, όλες οι ομάδες έχουν ίσες δυνατότητες. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Η χώρα είναι τεράστια και κάθε εκτός έδρας παιχνίδι, είναι μια πτήση, δεν είναι εύκολο, αλλά συνολικά το πρωτάθλημα εδώ είναι καλό. Η πρόκρισή μας στο Champions League θα οδηγήσει σε ευρύτερη κάλυψη του πρωταθλήματος και ίσως να προκαλέσει την έλευση παικτών υψηλότερου επιπέδου».

- Ποιες ομάδες θα ήθελες να βρεις στο League Stage του Champions League;

«Μου αρέσει πολύ η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λίβερπουλ. Θα ήθελα πολύ να παίξω εναντίον τους, θα ήταν ένα όνειρο».