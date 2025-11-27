Ο Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης του Champions League θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα.

Ο Ολυμπιακός, όπως και όλες οι ομάδες στη League Phase έχει ακόμα τρία ματς. Ένα τον ερχόμενο Δεκέμβριο κι ακόμα δύο τον Γενάρη.

Στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός θα παίξει απέναντι στην Καϊράτ στην Αστάνα (και όχι στο Αλμάτι μετά την σχετική αλλαγή της έδρας) στις 9 Δεκεμβρίου. Ο αγώνας στο Καζακστάν θα ξεκινήσει στις 17:30.

Στη συνέχεια οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν στο σπίτι τους τη Λεβερκούζεν (20/1) και ολοκληρώνουν τη συγκεκριμένη φάση με τον Άγιαξ στην Ολλανδία στις 28 Γενάρη.

Θυμίζουμε πως όλα τα παιχνίδια της League Phase του Champions League μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League