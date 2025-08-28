Το Gazzetta παρουσιάζει την πρώτη δυνατή τετράδα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Champions League, όπου κάθε κερδισμένος βαθμός μπορεί να αποτελέσει... χρυσάφι!

Διπρόσωπη αποδείχθηκε η κλήρωση του Champions League για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είδε μια πρώτη τετράδα... τρόμου κι άλλη μια που τον κάνει να ονειρεύεται! Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Άρσεναλ είναι οι πιο δυνατές ομάδες που θα βρεθούν στο δρόμο του στη League Phase, με κάθε βαθμό απέναντι τους να στέλνει τους ερυθρόλευκους ένα βήμα πιο κοντά στην πρώτη 24αδα του ενιαίου πίνακα! Ποια είναι όμως πράγματι τα φετινά φαβορί που θα βρει ο Ολυμπιακός στο δρόμο του προς τα νοκ-άουτ; Το Gazzetta παρουσιάζει...

Νέα Ρεάλ με όραμα Τσάμπι Αλόνσο

Τα πολλά λόγια είναι περιττά για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μια ομάδα συνώνυμη με τη λέξη Champions League, τη διοργάνωση δηλαδή που έχει κατακτήσει συνολικά έξι φορές τα τελευταία έντεκα χρόνια! Η φετινή έκδοση των Μαδριλένων ωστόσο στοχάζει να είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες. Μετά από μια καταστροφική σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα και χωρίς τίτλους, ο Κάρλο Αντσελότι αποτέλεσε παρελθόν και τη θέση του στον πάγκο πήρε ο Τσάμπι Αλόνσο, που προηγούμενως είχε δημιουργήσει τη Λεβερκούζεν των... θαυμάτων στη Bundesliga.

Υπό την ηγεσία του Ισπανού τεχνικού, οι Μερένγκες φιλοδοξούν να αλλάξουν τακτικό προφίλ ως ένα σύνολο που αρέσκεται στο υψηλό πρέσινγκ και πού γνωρίζει να κυκλοφορεί τη μπάλα σε κλειστούς χώρους. Αν και ακόμα το δείγμα είναι μικρό, ενδεικτικό της αλλαγής είναι πως η Ρεάλ στις πρώτες αγωνιστικές είναι πρώτη στις ανακτήσεις της μπάλας στο αντίπαλο μισό του γηπέδου, ξεπερνώντας και... μετρ του είδους όπως η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ.

Σε επίπεδο προσώπων πάντως οι μεγάλες αλλαγές αφορούν την αμυντική γραμμή. Αλεξάντερ Άνρολντ, Ντιν Χάουσεν και Αλβάρο Καρέρας αποτελούν τα πρόσωπα πίσω από το ολικό lifting στην αμυντική γραμμή των Μερένγκες που αποτέλεσε και την αχίλλειο πτέρνα της την περσινή περίοδο. Στη μεσαία γραμμή βέβαια ο Λούκα Μόντριτς αποτελεί παρελθόν, ενώ οι Μαδριλένοι έδωσαν για ακόμα μια φορά τόπο στα νιάτα με την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Ρίβερ Πλέιτ, Φράνκο Μασταντουόνο.

Πρωταθλήτρια και φορτσάτη η Μπαρτσελόνα του Φλικ

Σε αντίθεση με τη Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα πέρσι βίωσε μια σεζόν αναγέννησης. Ο Χάνσι Φλικ τη μετέτρεψε σε μια μηχανή παραγωγής γκολ - αποτελούμενη από την πιο φορμαρισμένη επιθετική τριπλέτα των Γιαμάλ - Ραφίνια - Λεβαντόφσκι. Πρόκειται για ένα σύνολο που πνίγει τον αντίπαλο με ασφυκτική πίεση και με μια διαρκή δίψα να βρει όσα γκολ μπορεί. Για να το πετύχει αυτό βέβαια σημαίνει πως η τετράδα στην άμυνα μένει ψηλά στο γήπεδο και είθισται οι αγώνες της να τελειώνουν με πολλά γκολ, κατά κύριο λόγο βέβαια με τους Μπλαουγκράνα να έχουν πετύχει τη συντριπτική πλειονότητα.

Ούτως ή άλλως το ρίσκο με την αμυντική γραμμή δείχνει να αποδίδει. Στα Clasico η Μπάρτσα έκανε... πάρτι με το 4/4 απέναντι στη Ρεάλ και με εντυπωσιακά σκορ όπως το 4-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και το 5-2 στον τελικό του Super Cup Ισπανίας. Επιβλητικές νίκες που τη βοήθησαν να κατακτήσει το εγχώριο τρεμπλ στην Ισπανία, σηκώνοντας πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup.

Στο Champions League ωστόσο... λαβώθηκε από την αμυντική γραμμή. Αν και ποιοτικά ανώτερη από την Ίντερ, οι Νερατζούρι την πλήγωσαν μέσω αντεπιθέσεων και στημένων φάσεων! Στο τέλος το κοντέρ έγραψε 7-6 υπέρ των Ιταλών έπειτα από δυο ξέφρενους ημιτελικούς, σκέτη διαφήμιση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και φέτος έχει ξεκινήσει με το πόδι πατημένο στο γκάζι, κάνοντας το 2/2 στη La Liga διατηρώντας τον ίδιο κορμό, με μοναδικές προσθήκες τον Ισπανό γκολκίπερ, Ζοάν Γκαρθία και τον Μάρκους Ράσφορντ...

Η Λεβερκούζεν και το τέλος εποχής...

Τρίτη κατά σειρά από την κλήρωση προέκυψε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία ωστόσο βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα μπορούσαμε να σταθούμε στη δεύτερη θέση που κατέκτησε πέρσι στη Bundesliga πίσω μόνο από την αυτοκράτειρα Μπάγερν ή το γεγονός ότι βρέθηκε στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Champions League, προτού αποκλειστεί στη φάση των «16» από τους Βαυαρούς...

Παρόλα αυτά, ίσως λίγα από αυτά να έχουν σημασία. Μέσα στο καλοκαίρι άλλωστε η Λεβερκούζεν είδε τους πρωταγωνιστές που την οδήγησαν στη χρυσή εποχή να αποχωρούν. Ο «αρχιτέκτονας» Τσάμπι Αλόνσο έφυγε για τη Μαδρίτη και παρέδωσε τα «κλειδιά» στον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, ενώ και μια σειρά από παίκτες αποτελούν παρελθόν από τον σύλλογο.

Βιρτζ και Φρίμπονγκ αποχώρησαν χέρι-χέρι για τη Λίβερπουλ, ο Τσάκα για την Σάντερλαντ, ο Τα για τη Μπάγερν, ενώ και ο αριστερός στόπερ, Χινκάπιε, το πιθανότερο είναι πως θα βρεθεί στην Άρσεναλ πριν από το τέλος των μεταγραφών. Προσθήκες όπως εκείνες των Κουάνσα από Λίβερπουλ, Λούκας Βάσκεθ από Ρεάλ και Λουά Μπαντέ από τη Σεβίλλη σκοπεύουν να ενισχύσουν την αμυντική γραμμή, ενώ οι Μάσα και Τίλμαν που αποκτήθηκαν από τις Αϊντχόφεν και Χέρτα αντίστοιχα έχουν στόχο να ανεβάσουν τα επίπεδα δημιουργίας.

Στο κάτω-κάτω η Λεβερκούζεν... επένδυσε, ξόδεψε περί τα 140 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τα κενά της, αλλά ακόμα έχει δρόμο μπροστά της. Κι η ήττα στην πρεμιέρα με 2-1 στην έδρα της από τη Χόφενχαϊμ το αποδεικνύει! Ο Ολυμπιακός την περιμένει στο «Γ. Καραϊσκάκης» γνωρίζοντας πως έχει πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα, με το μυαλό όλων να ανακαλεί ασυνείδητα το εκκωφαντικό 6-2 της Ριζούπολης υπέρ των ερυθρολεύκων πίσω στη σεζόν 2002/2003.

Η παράδοση στο Λονδίνο απέναντι σε μια αναγεννημένη Άρσεναλ

Η Λεβερκούζεν πάντως δεν η μοναδική που κάνει τον Ολυμπιακό να χαμογελάει λόγω... παράδοσης! Τα τελευταία χρόνια άλλωστε η ομάδα του Πειραιά επισκέπτεται συχνά το Λονδίνο για αγώνες απέναντι στην Άρσεναλ, την οποία θα βρει και φέτος απέναντί του στη League Phase του Champions League. Από το 2009 οι δυο τους έχουν συναντηθεί οκτώ φορές στο Champions League με απόλυτη μοιρασιά. Τέσσερις νίκες για τον Ολυμπιακό, τέσσερις για την Άρσεναλ. Εκείνη ωστόσο που κάνει τον Ολυμπιακό να χαμογελάει περισσότερο συνέβη για το Europa.

Πίσω στον Φεβρουάριο του 2020, οι ερυθρόλευκοι με γκολ του Ελ Αραμπί άλωσαν το Λονδίνο με 2-1 και προκρίθηκαν στους «16» της διοργάνωσης, σε ένα αποτέλεσμα από τα σπουδαιότερα της ιστορίας τους. Από το 2020 ωστόσο πολλά έχουν αλλάξει στο Λονδίνο. Η Άρσεναλ έχει περάσει σε νέο επίπεδο υπό τη διαχείριση του Μικέλ Αρτέτα και τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερή υποψήφια για την κατάκτηση της Premier League.

Τα τελευταία δυο χρόνια έφτασε πολύ κοντά από τη δεύτερη θέση και φέτος δείχνει αποφασισμένη να φέρει ξανά την κούπα στο Λονδίνο. Βίκτορ Γιόκερες, Έζε, Μαντουέκε, Νόργκααρντ, Θουμπιμέντι, Μοσκέρα και Κέπα έχουν προστεθεί σε ήδη ένα δυνατό ρόστερ, ενώ στις τελευταίες ημέρες του παζαριού ενδέχεται να κάνει δικό της και τον αριστερό στόπερ της Λεβερκούζεν, Χινκάπιε.