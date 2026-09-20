Σέλτικ - Ρέιντζερς 0-1: Το γκολ του Ναντέρι έκρινε το «Old Firm» (vid)
«Μπλε» χρώμα είχε το πρώτο Old Firm της νέας σεζόν στη Σκωτία, καθώς η Ρέιντζερς έφυγε με το διπλό από την έδρα της Σέλτικ, χάρη στo γκολ του Ναντέρι, σε ένα παιχνίδι όπου ο Τζέιμς Πένραις ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων.
Ο αμυντικός της ΑΕΚ που έχει παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον σκωτσέζικο σύλλογο είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι, το οποίο όπως είπαμε κρίθηκε από τον Ναντέρι, που στο 33ο λεπτό σκόραρε σε κενή εστία έπειτα από σουτάρα του Κιμ και απόκρουση του κίπερ των γηπεδούχων.
Έτσι, οι Ρέιντζερς μείωσαν στους 2 πόντους τη διαφορά τους από την κορυφή και τη «μισητή» αντίπαλο (σσ Σέλτικ).
🚨 Ryan Don Naderi opens scoring at Old Firm derby !— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 20, 2026
🏴 Celtic 0-1 Rangerspic.twitter.com/km2eWcl8ZX
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.