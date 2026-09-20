Η Ρέιντζερς ήταν η μεγάλη νικήτρια στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, επικρατώντας 0-1 της Σέλτικ. Βασικός ο Τζέιμς Πένραις.

«Μπλε» χρώμα είχε το πρώτο Old Firm της νέας σεζόν στη Σκωτία, καθώς η Ρέιντζερς έφυγε με το διπλό από την έδρα της Σέλτικ, χάρη στo γκολ του Ναντέρι, σε ένα παιχνίδι όπου ο Τζέιμς Πένραις ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων.

Ο αμυντικός της ΑΕΚ που έχει παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον σκωτσέζικο σύλλογο είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι, το οποίο όπως είπαμε κρίθηκε από τον Ναντέρι, που στο 33ο λεπτό σκόραρε σε κενή εστία έπειτα από σουτάρα του Κιμ και απόκρουση του κίπερ των γηπεδούχων.

Έτσι, οι Ρέιντζερς μείωσαν στους 2 πόντους τη διαφορά τους από την κορυφή και τη «μισητή» αντίπαλο (σσ Σέλτικ).