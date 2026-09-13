Ένταση επικράτησε προς το φινάλε του «Old Firm» με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Πένραϊς, όταν ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ κλώτσησε τη μπάλα σε πρόσωπο αντιπάλου.

Σύρραξη επικράτησε στο 78΄ του αγώνα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των Ρέιντζερς και Σέλτικ, με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Πέρναϊς. Σε εκείνο το σημείο, ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ κλώτσησε τη μπάλα πάνω στο πρόσωπο του πεσμένου Στέρλινγκ, προκαλώντας ένταση μεταξύ των παικτών των δυο ομάδων.

Αμέσως οι ποδοσφαιριστές έγιναν ένα κουβάρι μεταξύ τους, με τους ψυχραιμότερους ωστόσο να παρεμβαίνουν για να ρίξουν τους τόνους και να δώσουν συνέχεια στο μεγάλο ντέρμπι. Αφού η κατάσταση ηρέμησε πάντως, o Σκωτσέζος δεν γλίτωσε την κίτρινη κάρτα και σημειώθηκε στο μπλοκάκι του διαιτητή.