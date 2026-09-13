Πένραϊς: Κλώτσησε τη μπάλα σε πρόσωπο αντιπάλου στο Ρέιντζερς - Σέλτικ
Σύρραξη επικράτησε στο 78΄ του αγώνα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των Ρέιντζερς και Σέλτικ, με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Πέρναϊς. Σε εκείνο το σημείο, ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ κλώτσησε τη μπάλα πάνω στο πρόσωπο του πεσμένου Στέρλινγκ, προκαλώντας ένταση μεταξύ των παικτών των δυο ομάδων.
Αμέσως οι ποδοσφαιριστές έγιναν ένα κουβάρι μεταξύ τους, με τους ψυχραιμότερους ωστόσο να παρεμβαίνουν για να ρίξουν τους τόνους και να δώσουν συνέχεια στο μεγάλο ντέρμπι. Αφού η κατάσταση ηρέμησε πάντως, o Σκωτσέζος δεν γλίτωσε την κίτρινη κάρτα και σημειώθηκε στο μπλοκάκι του διαιτητή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.