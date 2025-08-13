Ο Ανδρέας Δημάτος επισημαίνει την εκπληκτική μέχρι σήμερα παρουσία των κυπριακών ομάδων στα καλοκαιρινά προκριματικά με τη Μεγαλόνησο στην πρώτη θέση στην Ευρώπη και ποσοστό κατάκτησης βαθμών στο 83,3%, όταν η Ελλάδα στο εφετινό ranking έχει υποχωρήσει στην 41η θέση με αντίστοιχο ποσοστό κατάκτησης βαθμών στο ανησυχητικό 44,44%, που είναι κατώτερο και από τη σεζόν… εφιάλτη!

To καλύτερο καλοκαίρι της σύγχρονης ποδοσφαιρικής της ιστορίας διανύει η Κύπρος στα καλοκαιρινά προκριματικά των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA και πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου με τις αυριανές ρεβάνς σε Europa και Conference League, η συγκομιδή των τεσσάρων ομάδων της είναι η κορυφαία σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Κύπρος, Σουηδία, Πολωνία, Δανία και Αζερμπαϊτζάν είναι οι πέντε πρώτες χώρες σε συγκομιδή βαθμών στα εφετινά καλοκαιρινά προκριματικά με τις ομάδες της μεγαλονήσου να έχουν μέχρι τώρα το εκπληκτικό ποσοστό επιτυχίας 83,3% σε σχέση με το απόλυτο των βαθμών που θα μπορούσαν να είχαν κατακτήσει! Εννοείται ότι μιλάμε για το υψηλότερο ευρωπαϊκό ποσοστό κατάκτησης βαθμών στα καλοκαιρινά προκριματικά στο σύνολο των 55 χωρών και φυσικά μία επίδοση ρεκόρ στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Για να γίνει αυτό απόλυτα κατανοητό οι κυπριακές ομάδες έχουν δώσει μέχρι τώρα στα καλοκαιρινά προκριματικά 15 αγώνες και έχουν κατακτήσει 12,500 βαθμούς στο σύνολο των 15,000 που… διεκδίκησαν! Σε αυτούς τους 15 αγώνες έχουν απολογισμό 11 νίκες, μόλις μία ήττα και τρεις ισοπαλίες, μία εκ των οποίων ήταν το 2-2 του Αρη Λεμεσού με την ΑΕΚ στο πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού.

Η Πάφος στα δύσκολα προκριματικά του Champions League έχει κάνει δύο προκρίσεις επί της Μακάμπι Χάιφα και της Ντιναμό Κιέβου με τρεις νίκες και μία ισοπαλία και έχει ήδη κλείσει θέση σε League Stage, είτε στο Champions ή στο Europa League.

H AEK Λάρνακας στο Εuropa League έχει επίσης κάνει δύο προκρίσεις επί της Παρτιζάν και της Τσέλιε και στο πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού έχει συντρίψει με 4-1 τη Λέγκια Βαρσοβίας. Με απολογισμό τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στον δεύτερο προκριματικό από την Παρτιζάν, αν προκριθεί αύριο το βράδυ στη Βαρσοβία στα πλέι οφ του Europa League θα έχει επίσης εξασφαλίσει θέση σε League Stage είτε του Europa ή του Conference League.

Tρία στα τρία με τρεις νίκες έχει κάνει η Ομόνοια στα πρώτα τρία της παιχνίδια στο Conference League με γκολ 9-0! Απέκλεισε για πλάκα στο δεύτερο προκριματικό την Τορπέντο Κουτάισι και στο πρώτο της ματς στον τρίτο προκριματικό έχει στην ουσία εξασφαλίσει μία ακόμα πρόκριση μετά το εκτός έδρας 4-0 επί της Αράζ από το Αζερμπαϊτζάν που απέκλεισε τον Αρη… Αύριο το βράδυ στο ΓΣΠ της Λευκωσίας τσεκάρει την πρόκριση στα πλέι οφ λογικά με την τέταρτη εφετινή ευρωπαϊκή της νίκη (μία νίκη έχουν πετύχει συνολικά μέχρι σήμερα και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες…) και θα περιμένει στα πλέι οφ του Conference League την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την αυστριακή Βολφσμπέργκερ…

Πιο δύσκολο δείχνει το έργο του Αρη Λεμεσού που επίσης προκρίθηκε με δύο νίκες επί της Πούσκας Ακαντέμια στον τρίτο προκριματικό του Conference League και έδειξε ότι θα πουλήσει ακριβά το τομάρι του απέναντι στην ΑΕΚ καταφέρνοντας να γυρίσει το 0-2 του πρώτου ματς σε 2-2, αλλά βέβαια κινδυνεύει να γίνει η πρώτη κυπριακή ομάδα που θα αποχαιρετίσει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν δεν τα καταφέρει στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας…

Αυτό το 83,3% ποσοστό βαθμών των τεσσάρων κυπριακών ομάδων εννοείται ότι είναι η κορυφαία επίδοση του κυπριακού ποδοσφαίρου, αν διατηρηθεί τόσο ψηλά μέχρι και την ολοκλήρωση των πλέι οφ, μετά το 67,5% το καλοκαίρι της ευρωπαϊκής σεζόν 2022-23, το οποίο βεβαίως δεν αξιοποιήθηκε από το κυπριακό ποδόσφαιρο γιατί συνέχισε με δύο ομάδες μετά τον Σεπτέμβριο και τελικά τερμάτισε στην 23η θέση εκείνης της χρονιάς.

Πρόκειται πάντως για εντυπωσιακή επίδοση αν αναλογιστεί κανείς ότι οι χώρες που ακολουθούν την Κύπρο σε συγκομιδή βαθμών αυτό το καλοκαίρι απέχουν κατά πολύ σε αποτελεσματικότητα. Η δεύτερη Σουηδία «τρέχει» με το αντίστοιχο 70,6%, η τρίτη Πολωνία με 73,3%, η Δανία με 69%, το Αζερμπαϊτζάν με το εντυπωσιακό για τα δεδομένα της χώρας 60,7% και η έκτη Ισλανδία με τις ομάδες της να έχουν κατακτήσει το 55% των βαθμών, που έχουν διεκδικήσει μέχρι σήμερα!

Και κάπου εδώ υπάρχουν τα καμπανάκια κινδύνου για το ελληνικό ποδόσφαιρο… Σε σχέση με το εντυπωσιακό κυπριακό 83,3% η αντίστοιχη επίδοση των τεσσάρων ελληνικών ομάδων ανέρχεται μόλις στο 44,44%!

Και ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση στο UEFA ranking αυτό το καλοκαίρι με συγκομιδή 12,500 πόντων και συντελεστή 3,125 στο δικό της μέχρι σήμερα ranking, την Ελλάδα θα την βρούμε στην 45η θέση της μέχρι σήμερα εφετινής βαθμολογίας με συγκομιδή μόλις 4,000 πόντων και συντελεστή στο 0,800! Το μόνο παρήγορο είναι ότι σε ρηχά νερά μέχρι σήμερα βρίσκονται ακόμα και οι ομάδες χωρών όπως το Βέλγιο, η Τσεχία και η Ελβετία…

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι αυτό το μέχρι σήμερα 44,44% των ελληνικών ομάδων με μόλις μία νίκη, έξι ισοπαλίες και δύο ήττες σε εννιά ματς είναι το χαμηλότερο καλοκαιρινό ποσοστό στον τρέχοντα ελληνικό συντελεστή 5ετίας! Το αντίστοιχα υψηλότερο ήταν το περσινό 71,8% που αποτέλεσε προάγγελο μίας εξαιρετικής χρονιάς με τρεις στις τέσσερις ελληνικές ομάδες να μετέχουν σε League Stage!

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι στη χειρότερη ελληνική σεζόν στην τρέχουσα 5ετία το αντίστοιχο καλοκαιρινό ποσοστό ήταν κατά τι υψηλότερο από το εφετινό με 46,4% ποσοστό συγκέντρωσης βαθμών. Μιλάμε για τη σεζόν 2022-23 που… στοιχειώνει τον ελληνικό συντελεστή και αφορά τη χειρότερη σεζόν ever του ελληνικού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν η τελική μας κατάταξη ήταν στην 41η θέση, πίσω από τη Μάλτα και τα Φερόε…

Και φυσικά για να μην τα βάψουμε και μαύρα το καλοκαίρι των προκριματικών δεν έχει ακόμα τελειώσει… Aπεναντίας από αύριο το βράδυ μπαίνει στην πιο καθοριστική του καμπή με τις 42 ρεβάνς που απομένουν για τον τρίτο προκριματικό σε Europa και Conference League και φυσικά με τα πλέι οφ, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη σύνθεση και την εκπροσώπηση των χωρών στα τρία League Stage!

Για τις ομάδες μας υπάρχουν ακόμα επτά εγγυημένα ευρωπαϊκά ματς μέχρι τα τέλη Αυγούστου, που θα γίνουν εννιά αν η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποκλείσει τον Αρη Λεμεσού.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι αύριο το βράδυ μπορεί να γίνουν τρεις οι ελληνικές ομάδες με εγγυημένη συμμετοχή σε League Stage, αφού αν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός καταφέρουν να προκριθούν επί της Βολφσμπεργκερ και της Σαχτάρ αντίστοιχα θα έχουν εξασφαλίσει μίνιμουμ το League Stage του Conference League τσεκάροντας το εισιτήριο, που έχει ήδη βγάλει ο Ολυμπιακός, για το διήμερο των κληρώσεων στο Μονακό!

Σε αυτό το ενδεχόμενο το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου θα περιμένουμε να μάθουμε σε ποια διοργάνωση θα αγωνιστούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και αν θα ακολουθήσει η ΑΕΚ (αν βεβαίως πρώτα ξεπεράσει το εμπόδιο του Αρη Λεμεσού) στο Conference στη ρεβάνς με την Αντερλεχτ επίσης στη Νέα Φιλαδέλφεια…