Το ευρωπαϊκό... τραίνο της Πάφου δεν κάνει στάσεις. Οι Κύπριοι επικράτησαν ξανά της Ντινάμο Κιέβου και με συνολικό σκορ 3-0 πήραν τη σπουδαία πρόκριση για τα play-offs του Champions League.

Νίκη εκτός έδρας, νίκη και στο σπίτι της. Η Πάφος συνεχίζει να ονειρεύεται θαρραλέα στην Ευρώπη και γράφει ιστορία. Οι Κύπριοι απέκλεισαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τώρα έβγαλαν νοκ-άουτ και την Ντινάμο Κιέβου, φτάνοντας πια μια... ανάσα, μόλις δύο παιχνίδια μακριά από τη λάμψη της League Phase του Champions League. Στα play-offs της σπουδαιότερης διασυλλογικής διοργάνωσης θα βρει μπροστά της τον νικητή του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας - Λεχ Πόζναν (12/08 - 22:00, πρώτο ματς νίκη 3-1 για τους Σέρβους). Ταυτόχρονα, η ομάδα του Καρσέδο εξασφάλισε πως ακόμα κι αν δεν φτάσει στα αστέρια, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη League Phase του Europa League.

Η Πάφος ρίχθηκε στην αρένα της ρεβάνς έχοντας τον πρώτο λόγο χάρη στη νίκη της στην Πολωνία. Όχι απλά δεν επαναπαύθηκε όμως, αλλά μπήκε με το πόδι στο γκάζι από την πρώτη στιγμή. Μόλις στο 2ο λεπτό άλλωστε, άνοιξε το σκορ με τον Όρσιτς και στη συνέχεια επέβαλε τον ρυθμό της και έψαξε το γκολ που θα... τέζαρε οριστικά την Ντινάμο. Το βρήκε στο 55' με τον Κορέια από ασίστ του MVP Όρσιτς και έκλεισε θέση στα μεγαλύτερα ραντεβού της ιστορίας της.

