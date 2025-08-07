Στη «μαύρη επέτειο» της δολοφονίας του Μιχάλη (7/8/2023), η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη Λεμεσό, προηγήθηκε στο πρώτο τέταρτο με 2-0 (Περέιρα, Ρέλβας) του Άρη κι έχασε ευκαιρία και για τρίτο γκολ. Όμως οι κακές αμυντικές αντιδράσεις έδωσαν το δικαίωμα στους Κύπριους να ισοφαρίσουν άμεσα σε 2-2 και να ελπίζουν ενόψει της ρεβάνς (14/8) στη Νέα Φιλαδέλφεια! ΛΕΜΕΣΟΣ, αποστολή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Οι κακές αμυντικές αντιδράσεις στέρησαν τη δυνατότητα από την ΑΕΚ να πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη εβδομάδα. Η Ένωση έφυγε με το 2-2 από το «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη Λεμεσού, με τους κιτρινόμαυρους να ξεκινάνε ιδανικά παίρνοντας προβάδισμα δύο γκολ με Περέιρα και Ρέλβας, ωστόσο στη συνέχεια οι κιτρινόμαυροι πλήρωσαν τα λάθη στην ανασταλτική τους λειτουργία με την κυπριακή ομάδα να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ στην Κύπρο, με 2.500 και πλέον Ενωσίτες στις εξέδρες του γηπέδου της Λεμεσού να τραγουδούν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη οι φίλοι του Άρη Λεμεσού καταθέτοντας λουλούδια πριν τη σέντρα, στη μαύρη επέτειο των δύο χρόνων από τη δολοφονία του.

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Στην ενδεκάδα της ΑΕΚ ξεκίνησε ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος ξεπέρασε την αδιαθεσία που δεν του επέτρεψε να προπονηθεί χθες και βρέθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε τελικά σε αλλαγές που δεν αναμένονταν καθώς έδωσε φανέλα βασικού στους Λιούμπισιτς και Πιερό, ενώ βασικός ξεκίνησε και ο Μαρίν. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, ο Μάνταλος ήταν στο έξι, με τους Λιούμπισιτς και Περέιρα εσωτερικούς μέσους, ο Μαρίν στο «δέκα» και ο Ζίνι μαζί με τον Πιερό στην επίθεση. Για τον Άρη Λεμεσού ο Αρτεμ Ράντκοφ επέλεξε τον Βανά στην εστία, τους Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν και Κορέια τετράδα στην άμυνα, τους Μάριεφ και Χαραλάμπους στον άξονα, τους ΜακΚάουσλαντ και Μόντνορ στα άκρα και τον Κακουλλής με τον Κβιλιτάια στην επίθεση.

Η ΑΕΚ μπήκε ασυγκράτητη, αλλά στη συνέχεια πλήρωσε τις κακές αντιδράσεις της

Το ξεκίνημα για την ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο καθώς στο πρώτο τέταρτο βρήκε δύο γκολ και θα μπορούσε να είχε σκοράρει ακόμα ένα καθώς ήταν καταιγιστική. Στο 9' ο Μάνταλος με μια εξαιρετική ενέργεια έβγαλε κάθετη πάρε-βάλε στον Περέιρα, ο οποίος με πλασέ απέναντι στον Βανά βρήκε δίχτυα κάνοντας το 0-1 και σκοράροντας το πρώτο κιτρινόμαυρο τέρμα του.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ρότα έπιασε το δυνατό σουτ αναγκάζοντας τον Βανά να αποκρούσει και από το κόρνερ που ακολούθησε η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Μαρίν εκτέλεσε, ο Περέιρα σούταρε, η μπάλα κόντραρε και έφτασε στον Ρέλβας και αυτός βρήκε χώρο να σουτάρει σημαδεύοντας σωστά για το 0-2 στο 14'. Οι κιτρινόμαυροι μάλιστα δύο λεπτά αργότερα πλησίασαν και σε ένα τρίτο γκολ με τον Μαρίν να βγάζει τον Πιερό σε καλή θέση πλάγια μέσα στην περιοχή αλλά ο Αϊτινός φορ δεν μπόρεσε να βρει στόχο.

Ο Άρης Λεμεσού, όμως, είχε απάντηση και στο 18' μείωσε σε 1-2. Μετά από βαθιά μπαλιά, η άμυνα της ΑΕΚ που ήταν ψηλά έχασε το μαρκάρισμα του Κακουλλή. Ο Ρέλβας δεν μπόρεσε να τον προλάβει, αλλά ούτε και ο Ρότα με τον επιθετικό της κυπριακής ομάδας να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Στρακόσα και να πλασάρει στα δίχτυα. Μια αμυντική αντίδραση που έκανε έξαλλο τον Νίκολιτς στον πάγκο. Τρία λεπτά αργότερα μάλιστα ο Κακουλλής τροφοδοτήθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το σουτ.

Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει θάρρος μετά τη μείωση του σκορ και ήταν επικίνδυνοι με τους γρήγορους επιθετικούς τους μπροστά, με την ΑΕΚ παράλληλα να αφήνει χώρους. Μάλιστα στο 31' έπειτα από ακόμα μια κακή αντίδραση της άμυνας της ΑΕΚ, αυτή τη φορά σε στατική φάση, ισοφάρισαν σε 2-2. Ο Στρακόσα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα και μετά το κόρνερ που ακολούθησε, ο Γκόλντσον αμαρκάριστος με σουτ στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τα... δώρα της κακής ανασταλτικής λειτουργίας τα πλήρωσε για τα καλά η ΑΕΚ, η οποία προσπάθησε να απειλήσει με στατική φάση στο τέλος του πρώτου μέρους, αλλά η κεφαλιά του Ρέλβας πέρασε άουτ.

Ο Νίκολιτς άλλαξε τον σχηματισμό, η ΑΕΚ δεν έβγαλε όμως φάσεις

Ο Νίκολιτς δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή, έχοντας όμως αλλάξει ρόλους ήδη από το πρώτο μέρος στους Μάνταλο και Μάρίν με τον Έλληνα χαφ να ανεβαίνει στο «δέκα» και τον Ρουμάνο μέσο στο «έξι». Ο Άρης ήταν πάντα επικίνδυνος μπροστά με τον Μαγιαμπέλα που πέρασε αλλαγή να πιάνει το σουτ στο 53', αλλά η προσπάθειά του κόντραρε στον Μουκουντί. Ο Νίκολιτς αποφάσισε να κάνει τις πρώτες του κινήσεις από τον πάγκο με Κοϊτά και Πινέδα να αντικαθιστούν Ζίνι και Μάνταλο, με τον Μεξικανό να παίζει στο «έξι» και τον Μαρίν να ανεβαίνει ξανά ως δεκάρι.

Η ΑΕΚ δεν απειλούνταν, αλλά δεν απειλούσε παράλληλα, με τον Πιερό στο 63' να πιάνει ένα γυριστό, αλλά η προσπάθειά του ήταν κακή και δεν ανησύχησε τον γκολκίπερ του Άρη. Ο ρυθμός δεν είχε καμία σχέση με αυτόν του πρώτου μέρους, με τον Μαρίν πάντως δύο λεπτά αργότερα να πιάνει ένα όμορφο συρτό σουτ αλλά να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Βανά. Ο Νίκολιτς προχώρησε σε άλλες δύο αλλαγές με Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα να μπαίνουν στο ματς και να αντικαθιστούν Λιούμπισιτς και Μαρίν. Μάλιστα ο Νίκολιτς άλλαξε και τον σχηματισμό σε 4-2-3-1 με τους Κοϊτά και Κουτέσα στο αριστερό και στο δεξί άκρο αντίστοιχα, τους Πινέδα και Περέιρα στον άξονα, τον Γκατσίνοβιτς σε ρόλο επιτελικού και τον Πιερό κορυφή.

Η ΑΕΚ είχε πάρει τον έλεγχο, κυκλοφορούσε την μπάλα με υπομονή, αλλά δεν μπορούσε να βρει την κατάλληλη συνεργασία μπροστά για να βγάλει τελική. Το 2-2 παρέμεινε ως το τέλος με την Ένωση να καλείται να βρει τη νίκη που δεν κατάφερε απόψε σε μια εβδομάδα στην OPAP Arena για να πάρει την πρόκριση στα play off του Conference League.

MVP: Ο Περέιρα πρόσθεσε ακόμα μια πολύ γεμάτη εμφάνιση στον άξονα, συνεχίζοντας να δείχνει εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Σκόραρε το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ, ενώ είχε συμμετοχή στο δεύτερο.

Στο ύψος του: Ο Μάνταλος έκανε πάλι αυτό που έπρεπε στον ρόλο του στο «έξι» βγάζοντας και μια φοβερή ασίστ στο γκολ του Περέιρα.

Αδύναμος κρίκος: Ο Λιούμπισιτς δεν έδωσε τίποτα στον άξονα, έχοντας κακές επιλογές.

Η γκάφα: Η κάκιστη αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ στο πρώτο γκολ του Άρη Λεμεσού, με την άμυνα πολύ ψηλά, κάτι που εκνεύρισε αφάνταστα στον πάγκο τον Νίκολιτς, ενώ η αντίδραση της άμυνας ήταν κακή και στη στατική φάση στο δεύτερο γκολ της κυπριακής ομάδας.

Το στραγάλι: Ο Γεωργιανός Κικατσεϊσβίλι έχασε κάποιες κάρτες, αλλά σε γενικές γραμμές είχε μια καλή διαιτησία χωρίς την δύσκολη φάση.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ μπήκε ιδανικά, βρήκε αυτή τη φορά γρήγορα γκολ, αλλά στη συνέχεια πέταξε στα... σκουπίδια όλη την προσπάθειά της, καθώς φτηνά λάθη στην ανασταλτική λειτουργία δώρισαν δύο τέρματα στον Άρη Λεμεσού. Οι κιτρινόμαυροι επιστρέφουν από την Κύπρο με το 2-2 και θέλουν τη νίκη στην OPAP Arena την ερχόμενη Πέμπτη για να πάρουν την πρόκριση στα play off του Conference League.

Άρης Λεμεσού (Αρτεμ Ράντκοφ): Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Κορέια, Μάριεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚάουσλαντ (86' Καζού), Μόντνορ (46' Μαγιαμπέλα), Κακουλλής (46' Κοκόριν), Κβιλιτάια (77' Εφάγκε)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (56' Πινέδα), Λιούμπισιτς (67' Γκατσίνοβιτς), Περέιρα (90' Γιόνσον), Μαρίν (67' Κουτέσα), Ζίνι (56' Κοϊτά), Πιερό