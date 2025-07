Τα σημάδια βελτίψσης της ομάδας του στην ισοπαλία με την Μπάρνσλεϊ τόνισε ο Ράσελ Μάρτιν, καθώς η Ρέιντζερς προετοιμάζεται ενόψει των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό.

Την δεύτερη ισοπαλία της μετά από εκείνη απέναντι στην Μπριζ σημείωσε η Ρέιντζερς το απόγευμα του Σαββάτου (12/7). Δέκα ημέρες πριν το πρώτο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό (22/7, 21:45) για τα προκριματικά του Champions League, οι Σκωτσέζοι έμειναν στο 1-1 με την Μπάρνσλεϊ.

Ο Ράσελ Μάρτιν, ο προπονητής της Ρέιντζερς, σχολίασε την εικόνα των παικτών του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση τονίζοντας ότι το ματς ήταν μία καλή πρόβα τζενεράλε για τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσει η ομάδα του στη ρεβάνς, στην Αθήνα (30/7).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρτιν:

«Προετοιμαστήκαμε σωματικά. Είχε τόση ζέστη όλη την εβδομάδα, οι παίκτες που προπονήθηκαν τόσο σκληρά, οπότε ήταν ένα καλό τεστ το σημερινό. Αυτό θα μας προετοιμάσει για το παιχνίδι στην Ελλάδα σε λίγες εβδομάδες. Από σήμερα κρατάω πολλές βελτιώσεις σε επίπεδο τακτικής και κατανόησης. Κάποια άλλα πράγματα πρέπει να τα δουλέψουμε πολύ. Έχουμε ακόμη μερικά παιχνίδια μπροστά μας πριν τον Παναθηναϊκό, οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε μερικά πράγματα για να βεβαιωθούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι», ανέφερε.

‘It’s been so hot all week and they’ve trained so hard, that was a good test’ | Russell Martin



Via: Rangers Official



