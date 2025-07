Δέκα ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκού για τα προκριματικά του Champions League, η Ρέιντζερς σημείωσε ακόμη μία ισοπαλία μένοντας στο 1-1 με την Μπάρνσλεϊ.

Νέα ισοπαλία για την Ρέιντζερς μετά το 2-2 με την Μπριζ την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Ράσελ Μάρτιν αν και προηγήθηκε απέναντι στην Μπάρνσλεϊ, ισοφαρίστηκε και έμεινε στο 1-1, σε μία φιλική αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών στο «St George's Park», δέκα ημέρες πριν την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Champions League.

Μετά το 0-0 του α' ημιχρόνου, όπου ο Μάρτινς ξεκίνησε με τα νέα αποκτήματα της ομάδας Άασγκααρντ, Ρόθγουελ, Τζιγκά, ο Ντανίλο έβαλε μπροστά την Ρέινζτερς. Η οποία όμως πριν το φινάλε δέχθηκε την ισοφάριση, με το 1-1 να είναι το τελικό σκορ.

Να σημειωθεί ότι ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, Σίριλ Ντέσερς, ήταν εκτός αποστολής, ενώ και ο Ιγκαμάν βρέθηκε ξανά εκτός αποστολής.

