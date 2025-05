Ακόμα μία πρόκριση για την Παρί Σεν Ζερμέν, ακόμα ένας προσωπικός θρίαμβος του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Το Gazzetta αναλύει μέσω του Wyscout τη μεγαλειώδη «σειρά» του Ιταλού κόντρα στην Άρσεναλ, το νέο... θύμα στον αγγλικό του κατάλογο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (7/5) στο σωστό σημείο, για να κατακτήσει αυτό που της λείπει και που τόσο ποθεί στη σύγχρονη, πολυδιαφημισμένη εποχή της. Αυτό που καλείται να αποδείξει πλέον, είναι πως ήρθε και η σωστή στιγμή.

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη ευκαιρία που έληξε άδοξα, στο άδειο λόγω πανδημίας «Ντα Λουζ», οι Παριζιάνοι θα δώσουν το παρών για δεύτερη φορά σε τελικό Champions League, αυτή τη φορά στο Μόναχο. Έχοντας επιβιώσει σε τρεις διαδοχικούς νοκ-άουτ γύρους απέναντι στην αφρόκρεμα της Premier League, με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο με το «1» στην πλάτη. Τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Donnarumma has been a brick wall against Arsenal 🧱 pic.twitter.com/38bjGunaUj — B/R Football (@brfootball) May 7, 2025

Οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης διαδρομής, ουκ ολίγοι. Πρωτίστως, ο Λουίς Ενρίκε, ο δημιουργός της άκρως νεανικής, γεμάτης ορμής ομάδας που έβαλε τέλος στο κουμάντο των «σταρ», υπό τις ευλογίες του Νασέρ Αλ-Κελαϊφί ο οποίος κάπου κουράστηκε να μετρά σκάνδαλα, βεντετισμούς κι αποτυχίες.

Από εκεί και πέρα, όλα τα βασικά στελέχη πήραν άριστα 10. Ο αγνώριστος ως φορ, Ντεμπελέ, ο μάγος Κβαρατσχέλια ως το σούπερ μεταγραφικό απόκτημα του Ιανουαρίου, ο ανερχόμενος Ντουέ, τα «μηχανάκια» του άξονα Βιτίνια-Νέβες, οι πιθανότατα κορυφαίοι μπακ στις πλευρές τους παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, Χακίμι και Μέντες. Υπάρχει, όμως κάποιος που κυριολεκτικά και μεταφορικά, έκανε... ό,τι περνούσε από το χέρι του για να επιστρέψει η Παρί στον τελικό.

Ο Ιταλός πορτιέρε χάρισε άλλη μία εμφάνιση γεμάτη απίθανα ρεφλέξ και καθοριστικές επεμβάσεις, μην επιτρέποντας στην Άρσεναλ να δει τον εαυτό της σε ρόλο οδηγού στο σκορ ούτε μία φορά σε 180 λεπτά αγώνα. Συνεχίζοντας παράλληλα τη δική του παράδοση κόντρα στους αντιπάλους από το Νησί. Το Gazzetta αναλύει μέσω του Wyscout τα κατορθώματα του 26χρονου κίπερ απέναντι στους Gunners.

Wyscout: Οι τρεις αποκρούσεις που έσωσαν δύο γκολ κι έστειλαν την Παρί τελικό

Ο Μίκελ Αρτέτα δήλωσε μετά το τέλος του ματς στο «Παρκ Ντε Πρενς» πως αποκλείστηκε η καλύτερη ομάδα. Το σίγουρο είναι πως αποκλείστηκε η πιο απειλητική. Στον δείκτη των xGoals, οι Gunners ξεπέρασαν στα σημεία την Παρί στις δύο αναμετρήσεις, μετρώντας 3,37 αντί 3,13. Η Παρί από τη μεριά της εκπλήρωσε τη στατιστική, σκοράροντας 3 φορές. Οι Κανονιέρηδες το έκαναν μόνο μία.

Το σύνολο του Αρτέτα πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά του, η οποία πήγαζε και από την λειψανδρία στη θέση του φορ με κατά συνθήκη στράικερ τους Τροσάρ και Μερίνο. Ο όρος «αναποτελεσματικότητα», όμως, περιέχει μέσα του μια λέξη με τα μισά γράμματα: Ντοναρούμα.

Η εμφάνιση του Ιταλού και στα δύο παιχνίδια ήταν από αυτές που κερδίζουν ματς, προκρίσεις, τίτλους. Ένας πραγματικός game-changer, επηρεάζοντας τις τύχες του ζευγαριού με τις επεμβάσεις του. Κι όσο εντυπωσιακός φάνηκε στο μάτι, ιδιαίτερα στη ρεβάνς του Παρισιού, τόσο εντυπωσιακές είναι και οι επιδόσεις του με τη γλώσσα των αριθμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Wyscout και τον δείκτη των xCG (expected goals conceded, τα προσδοκώμενα γκολ που δέχεται ένας κίπερ με βάση την επικινδυνότητα μιας τελικής), ο Ντοναρούμα δέχθηκε ευκαιρίες που αθροιστικά στα δύο ματς ισοδυναμούσαν με 3,22 γκολ, αλλά η εστία του παραβιάστηκε μόλις μία φορά! Κι αυτή με το συνολικό σκορ στο 3-0, σε μια φάση με μπόλικη περιπέτεια.

Σε όσες περιπτώσεις η μπάλα πέρασε από τα χέρια του, βροντοφώναξε παρών. Ήταν απλά ανίκητος. Κι αν η μαγική ενστικτώδης απόκρουση στο «αστραπιαίο» σουτ του Όντεγκααρντ ήταν εκείνη που αναμενόμενα έκλεψε τις εντυπώσεις, στην πραγματικότητα ήταν τρεις άλλες επεμβάσεις που καθόρισαν την πρόκριση της Παρί στον τελικό.

Ο Ντοναρούμα πραγματοποίησε τρεις αποκρούσεις, μία στο «Emirates» και δύο στο Παρίσι, που αποσόβησαν 2 γκολ (xCG 2,19). Όσα και τα γκολ που χρειαζόταν τελικά η Άρσεναλ για να στείλει το ζευγάρι τουλάχιστον στην παράταση.

Η πρώτη και μεγαλύτερη εξ αυτών σημειώθηκε στο Λονδίνο, στο πλασέ του Τροσάρ εντός περιοχής που ο Ντοναρούμα έστειλε με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ. Τελική με επικινδυνότητα 0,85 για γκολ!

Ακολούθησαν οι εξίσου μεγάλες απειλές, η μία στο πρώτο μέρος με την εξ επαφής απόκρουση στον Μαρτινέλι εντός μικρής περιοχής (0,79 xCG). Η δεύτερη στο β' μέρος και στο curler του Σάκα από πλάγια θέση, το οποίο εξουδετέρωσε θεαματικά (0,55 xCG). Το σουτ του Όντεγκααρντ αντιστοιχούσε μόλις σε 0,16 xCG και σημειώθηκε από μία θέση που ευστοχούν μόλις οι δύο στους 100 (xGoals 0,02), δείγμα του πόσο δύσκολο θα ήταν έτσι κι αλλιώς αυτό το γκολ.

Ο Άγγλος εξτρέμ σκόραρε λίγο αργότερα, αλλά δεν μπόρεσε να ξορκίσει την κατάρα του απέναντι στον Ιταλό, αστοχώντας με την προβολή του προ κενής εστίας για το 2-2. Μία «κατάρα» που άρχισε το ίδιο βράδυ στο οποίο ο Ντοναρούμα εγκαινίασε τη δική του περίοδο κυριαρχίας κόντρα σε αγγλικές ομάδες.

Ντοναρούμα: Ο «φονιάς» των Άγγλων υπέγραψε το καρέ

Από τις 11 Ιουλίου του 2021 και τον τελικό του EURO στο «Γουέμπλεϊ», ο Ντοναρούμα τρέχει μια απίθανη παράδοση απέναντι σε αγγλικές ομάδες. Και το κάνει ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Τότε ήταν η εθνική Αγγλίας, την οποία συνέτριψε στη διαδικασία των πέναλτι. Φέτος, η Παρί πέτυχε το «καρέ» κόντρα στις ομάδες της Premier League, μετρώντας τουλάχιστον μία νίκη απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Άστον Βίλα και Άρσεναλ. Και πάνω από όλα, τρεις διαδοχικές προκρίσεις στα νοκ-άουτ, δια... χειρός του Ιταλού «κέρβερου».

Τρία ματς σε Λίβερπουλ, Μίντλαντς και Λονδίνο, έξι στο σύνολο. Μισή ντουζίνα αγώνων στους οποίους ο Ντοναρούμα αποσόβησε το 75% των τελικών που δέχθηκε (18/24), δίχως να δεχτεί παράλληλα σε κανένα ζευγάρι περισσότερα γκολ από όσα όριζε ο δείκτης των xCG.

Φυσικά, δεν προσμετράται στους στατιστικούς δείκτες η διαδικασία των πέναλτι στο «Άνφιλντ», όπου έβαλε «στοπ» στους Νούνιες και Τζόουνς και σφράγισε την ιστορική πρόκριση.

Με Λίβερπουλ και Άστον Βίλα κινήθηκε πάνω-κάτω στα ίδια επίπεδα, δεχόμενος τα απολύτως... απαραίτητα. Η εκτόξευση ήρθε απέναντι στην Άρσεναλ, εκεί που η ομάδα του τον χρειάστηκε πιο πολύ από ποτέ. Και στα τρία ζευγάρια, ωστόσο, χάρισε επεμβάσεις για highlight.

Οι επιδόσεις του Ντοναρούμα από τους «16» ως τα ημιτελικά:

Ντοναρούμα vs Άρσεναλ: 3,22 xCG - 1 γκολ παθητικό

Ντοναρούμα vs Άστον Βίλα: 4,14 xCG - 4 γκολ παθητικό

Ντοναρούμα vs Λίβερπουλ: 1,25 xCG - 1 γκολ παθητικό