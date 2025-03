Ντεμπελέ και Ντοναρούμα, Μπουντρούμια και Δράκοι: Το δίδυμο... φαντασίας της Παρί

Τον περασμένο Οκτώβριο, η απόφαση του Λουίς Ενρίκε να τον «κόψει» από την αποστολή για το ματς του League Phase κόντρα στην Άρσεναλ επικαλούμενος έλλειψη αφοσίωσης, πολλοί θεώρησαν ότι για άλλη μια σεζόν ο Ουσμάν Ντεμπελέ θα χαραμίσει τον εαυτό του. Συνηθισμένος σε προβλήματα προσαρμογής, φυσικής κατάστασης και κυρίως νοοτροπίας, σε τραυματισμους, σε πρόστιμα, στην ταμπέλα του «what if» και σε σποραδικά μόνο ξεσπάσματα, ο Γάλλος εξτρέμ μετακόμισε στην Παρί και από το περασμένο καλοκαίρι έλαβε χωρίς να... ρωτήσει τον τίτλο του παίκτη που θα έπρεπε να χωρέσει στα παπούτσια του Κιλιάν Μπαπέ.

Πέντε μήνες αργότερα και η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε... επιτραπέζιο παιχνίδι φαντασίας. Στα 27 του, ο Ντεμπελέ είναι ένας άλλος. Πιο ώριμος, πιο επικίνδυνος, πιο παραγωγικός, πιο ουσιαστικός από ποτέ. Ο Νο1 σκόρερ Ευρώπη μέσα στο 2025, αλλά και η αιχμή του δόρατος σε ένα πολυπρόσωπο επιθετικό σύνολο που πετάει φωτιές. Και το φινάλε του θριάμβου στο Μέρσεϊσαϊντ τον βρήκε να τρέχει στην αγκαλιά του προπονητή του.

Η έλευση του Κβίτσα Κβαρατσχέλια σε συνδυασμό με την παρουσία του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, έδωσαν στον Ενρίκε την ιδέα να μεταφέρει τον Γάλλο φορ στην κορυφή της επίθεσης. Κι από τη στιγμή που το έκανε αυτό, εκείνος βιώνει την καλύτερη φόρμα της καριέρας του.

Με το εύκολο γκολ που βρήκε στο «Άνφιλντ» και πήρε... εκδίκηση για τις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου αγώνα, ο Ντεμπελέ έφτασε τα 21 τέρματα από την 1η Ιανουαρίου, επίδοση που τον καθιστά μακράν του δεύτερου τον τοπ σκόρερ στη Γηραιά Ήπειρο. Ο συνολικός του απολογισμός στη σεζόν είναι τα 29 γκολ, όντας παράλληλα και ο πρώτος σκόρερ εξαιρουμένων των πέναλτι με 19!

Αυτή τη στιγμή, τρέχει τον καλύτερο δείκτη σκοραρίσματος από κάθε παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν στην εποχή του Κατάρ, με πάνω από ένα γκολ κατά μέσο όρο ανά 90 λεπτά. Υψηλότερος δείκτης και από τον Ζλάταν τη σεζόν 2015-16, και από τον Κιλιάν Μπαπέ της σεζόν 2022-23.

In 2019, Ousmane Dembélé missed a one-on-one to give Barcelona a 4-0 lead in their UCL semifinal first leg vs. Liverpool. Barcelona famously went on to lose 4-3 on aggregate.



This time he scored the lone goal at Anfield and converted his penalty in the shootout.



Redemption 😤 pic.twitter.com/qovhQmzlQw